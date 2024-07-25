百萬Youtuber家泡水損失慘重　水利網站一鍵查淹水區

記者張雅雲／高雄報導

凱米颱風夾帶的大雨整天狂炸不停，25日又逢天文大潮，整個高雄都泡在水中，不少區域水淹到一人高，出動橡皮艇救災，高雄知名百萬YOUTUBER「Ru儒哥」也發布欲哭無淚的泡水影片。專家透露，現在「智慧水利監測密網平台」可查淹水感測，了解常淹水區域。

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▲凱米颱風夾帶的大雨整天狂炸不停，25日又逢天文大潮，整個高雄都泡在水中。（圖／翻攝自Youtube／Ru儒哥）

根據中央氣象署資料顯示，受凱米颱風暴風圈及其外圍環流影響，25日高雄市有局部大豪雨或超大豪雨情形，從今天0時至中午12點累積雨量已破千毫米，各地災情相當慘重。

▲Youtube有120萬粉絲的知名Youtuber「Ru儒哥」發布欲哭無淚的自家泡水影片，自曝損失數百萬元。（圖／翻攝自Youtube／Ru儒哥）

颱風凱米帶來高雄豪大雨，在Youtube有120萬粉絲的知名Youtuber「Ru儒哥」也發布欲哭無淚的自家泡水影片，根據影片，儒哥自曝損失幾百萬元，他家在仁武區，停在車庫的多輛重機車全部泡水，屋外鄰居的休旅車也幾乎滅頂，1樓則淹到大腿高，無奈自嘲「我家門前有小河啊。」

不少網友看到急得提醒儒哥，「不建議在水中行走，如果有外漏電線，引發觸電得不償失。」

家住三民區蔡小姐也表示，中午左右就開始停電，直到現在還未復電，淹水持續湧入住家地下室，住家外則是嚴重積水，水深大約到小腿肚，不少車子怕拋錨不敢涉水而過，開到一半就掉頭，附近民族路積水更深的區域，甚至已出動橡皮艇救災。

高雄各地都傳出淹水災情，高雄市仲介公會理事陳揚智表示，民眾若想了解現階段的淹水區域，建議可到高雄市水利局「智慧水利監測密網平台」可以先在這裡進行查詢。

▲高雄市水利局「智慧水利監測密網平台」可以查詢高雄市目前淹水排行榜。（圖／翻攝自高雄市水利局）

查詢只需要在首頁點選「淹水感測」，就可以知道高雄市目前淹水最高的區域以及排行榜，根據該網站顯示，目前高雄淹水最高的區域為田寮區小滾水，淹水高度292公分，已經達1.5人高，水深相當危險，民眾可以先做查詢避開容易淹水區域。

值得注意的是，容易淹水的區域，有可能是因為地勢低漥，受先天因素影響，實際上是有可能重複發生，後續也可以到水利署的「淹水潛勢圖」進行各降雨情境查詢，陳揚智建議，購屋、租屋前先上網比對查詢，以便在挑選時能有更全面的考量。

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