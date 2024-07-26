獨身戶不斷成長！　北市1區已見「每2戶交易有1戶是小宅」

▲桃園市中壢區為全台小宅交易量最大的行政區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

年輕人不婚不生，加上房價不斷走高，小宅越來越夯。統計全台小宅交易量最大的行政區在中壢區，其中以火車站周邊為交易核心。若從小宅占比來看，最高的是中山區，每2戶成交就有1戶是小宅，其次為三重區、台中市北區也超過4成。

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據內政部統計，截至2024年6月底平均每戶人口數僅2.51人，持續下探。進一步觀察全台各行政區，1~5月小宅交易最火熱的行政區位於桃園市中壢區，交易量達368戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢是南桃園的房市熱區，生活機能相當成熟，小宅交易多集中在中壢車站為核心的傳統市中心周遭，豐富的交通機能，小坪數住宅平均交易總價約482萬元，是許多小資、首購、通勤族購屋首選。

▲全台各行政區小宅（25坪以下）交易量排行。（表／記者項瀚製）

值得注意的，排行第八名的台北市中山區，小宅占比高達52.8%，每2戶成交就有1戶是小宅。大家房屋台北雙連捷運加盟店東王國榮表示，中山區有許多中古套房社區，戶數量大，且由於租賃需求強勁，為台北市相當受歡迎的「包租公」熱區。

王國榮觀察，中山區依據不同地段條件，社區產品規劃頗為兩極，像是大直、中山北路、南京東路一帶有較多中大坪數產品，主攻資產階級，而林森商圈、或是靠近大同區一帶，則有許多小坪數社區。

另外，新北市三重區、台中市北區的小宅交易占比也超過4成。陳金萍指出，三重中古屋房價已漲至5字頭，低總價的新建案熱銷，帶動低總價中古小宅交易量，25坪以下小宅平均總價在千萬元內，仍頗具吸引力。

陳金萍接著表示，台中北區有著名的一中商圈、中醫商圈與中友百貨，吸引龐大就業人口移入，尤其以學生、社會新鮮人居住需求旺盛，因此套房類型相當受到置產民眾歡迎。



最後，陳金萍提醒，小宅在價格上具有低總價的優勢，但不少銀行對於小坪數的住宅貸款審查方面較為嚴格，貸款成數可能偏低，建議購屋民眾多比較不同銀行貸款規定。

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