新北江翠重劃區雙塔摩天地標「立信雙星」置產自住潛力標的

▲新北板橋的江翠重劃區發展備受矚目，其中雙塔地標建築的「立信雙星」受到高度關注。

房產中心／綜合報導

新北市板橋區不僅是新北的政經文化中心，更是生活機能與交通網絡媲美台北市的地方。近年來，江翠重劃區的發展備受矚目，各大建設資源的進駐，以及指標個案陸續完工，使得此區成為近年最成熟的重劃區之一，也成為雙北地區代表性的水岸都市，而設計為雙塔地標建築的「立信雙星」在當地更是受到高度關注。

▲立信雙星距離江子翠站及新埔民生站皆約800公尺、約10分鐘步行距離，交通十分便利。

江翠重劃區位於板橋的核心地段，尤其江翠重劃區正中心的D區為精華位置，此區完成度超過92%，生活機能成熟完善，剩餘素地相當稀有。立信雙星專案經理表示，這裡有兩條捷運線交匯，包括江子翠站及新埔民生站，兩站皆距離約800公尺、約10分鐘步行距離，交通十分便利。此外，當地還有多個大型商辦、購物商場和公園，是非常適合居住和投資的區域。

▲立信機構是台灣建築界中少數能業績遍佈全台的品牌，也一直是江翠重劃區的領航者。

立信機構是台灣建築界中少數能業績遍佈全台的品牌，也一直是江翠重劃區的領航者。今年再次回到江翠北側重劃區推出年度指標大案—「立信雙星」。專案經理說明，立信機構在江翠區的開發歷程可以追溯到2008年，當時仍是遍地荒草及鐵皮屋，許多建設公司嘗試整合未果，唯立信機構費時8年整合1200位地主，直2016年才推出第一個建案，至今在此區推出第17個建案，受到了市場和居民的高度認可。

立信雙星位於華江一路與民生路口的大基地街廓，規劃為雙塔摩天地標建築，設計團隊多為國際業界設計大獎得主，像是邀請國泰建設御用大師葛介南以及屢獲英美國際殊榮獎項的許紘胤操刀，為住戶提供最高品質的生活環境，無論在建築設計還是細節打磨上，都達到了國際一流水準。

▲立信雙星規劃了18到34坪的自住置產雙贏產品，品牌力、地段潛力及保值性皆具，吸引許多電商、新創產業者購置。

立信雙星規劃了18到34坪的自住置產雙贏產品，無論是品牌力、地段潛力還是保值性，都非常突出。為滿足大創業時代需求，立信雙星也規劃了事務所產品，讓創業家能擁有一個自己的工作室，已有許多電商、新創產業者購置，顯示立信雙星不僅適合現代菁英的旅居需求，更是佈局板橋燙金資產的絕佳選擇。

立信雙星不僅坐擁優越的地理位置和完善的生活機能，更是立信機構多年深耕江翠區的心血結晶，集結了品牌多年的開發經驗及對市場的深入了解，力求打造一個具有標誌性意義的雙塔地標建築，相信無論是自住還是置產，立信雙星都將會是購屋置產族的不二選擇。