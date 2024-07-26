西屯老屋交易超車新屋　換屋族為難：賣舊難買新

▲台中市西屯區的中古屋交易熱度逐漸攀升。根據實價登錄資料分析，屋齡20年以上的中古屋交易占比不斷上升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新青安2.0政策實施後，台中市西屯區的中古屋交易熱度逐漸攀升。根據實價登錄資料分析，原本以屋齡20年以下住宅為交易主力的結構，比例正逐年下滑，反而屋齡20年以上的中古屋交易占比不斷上升。去年兩者首度交叉，專家表示，目前西屯區屋齡20年以上中古屋交易占比已高達54.8%，創下歷史新高。

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在房價方面，西屯區屋齡20年以上老屋的成交價約為每坪27.8萬元，相較於2020年同期的每坪18.2萬元，短短5年內就大漲9.6萬元，漲幅達52.7%。相對之下，屋齡20年以下成屋的房價漲幅僅有32.4%。

中信房屋中科國安加盟店副理賴昶宇認為：「價格因素是西屯老屋交易熱度上升的主要原因。目前西屯精華地段的新建案開價基本都在7字頭以上，屋齡20年以下成屋的平均成交單價也要4字頭，而屋齡20年以上中古屋的平均成交單價目前仍普遍落在3字頭上下，價格落差明顯。」

▼西屯區不同屋齡住宅交易占比

年份 屋齡20年以下 成交件數（件） 屋齡20年以下 占比 屋齡20年以上 成交件數（件） 屋齡20年以上 占比 2013年 2,078 85.2% 362 14.8% 2014年 1,494 77.1% 444 22.9% 2015年 1,331 76.1% 417 23.9% 2016年 1,030 75.0% 343 25.0% 2017年 1,036 68.9% 468 31.1% 2018年 986 66.0% 508 34.0% 2019年 1,149 66.8% 572 33.2% 2020年 1,165 67.3% 565 32.7% 2021年 1,075 57.4% 798 42.6% 2022年 1,022 53.7% 882 46.3% 2023年 678 48.7% 715 51.3% 2024年 639 45.2% 774 54.8%

此外，屋齡較高的中古屋還具備公設比低、坪數實在的優勢，因此無論從總價還是從使用空間的角度來看，大齡中古屋的CP值都更勝一籌。

賴昶宇指出：「西屯區以自用型買方為主，水湳經貿園區和中科生活圈都是近期市場詢問度頗高的買房熱區。目前區內屋齡較高的中古3房的成交總價大概落在1300~1500萬元。」

▲西屯區屋齡20年以上老屋的成交價約為每坪27.8萬元，相較於2020年同期的每坪18.2萬元，短短5年內就大漲9.6萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

至於中科生活圈，因靠近中科、榮總、東海大學，區域房市支撐力道很強，再加上有台積電中科二期擴廠議題的加持，區域房市長線看好，目前中科生活圈內屋齡較高、面積30~40坪的3房產品成交總價普遍落在1200~1300萬元左右。

在地民眾、想換屋的陳小姐則表示：「約8年前自家社區入手價1字頭，總價1200萬元左右可以買到4房產品，如今社區4房行情來到2500萬元左右。但去看預售案，不僅使用坪數小、公設比高、價格直接再2倍，就算賣屋買新屋，都不划算。」

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