西屯老屋交易超車新屋　換屋族為難：賣舊難買新

▲台中市西屯區的中古屋交易熱度逐漸攀升。根據實價登錄資料分析，屋齡20年以上的中古屋交易占比不斷上升。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
新青安2.0政策實施後，台中市西屯區的中古屋交易熱度逐漸攀升。根據實價登錄資料分析，原本以屋齡20年以下住宅為交易主力的結構，比例正逐年下滑，反而屋齡20年以上的中古屋交易占比不斷上升。去年兩者首度交叉，專家表示，目前西屯區屋齡20年以上中古屋交易占比已高達54.8%，創下歷史新高。
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在房價方面，西屯區屋齡20年以上老屋的成交價約為每坪27.8萬元，相較於2020年同期的每坪18.2萬元，短短5年內就大漲9.6萬元，漲幅達52.7%。相對之下，屋齡20年以下成屋的房價漲幅僅有32.4%。
中信房屋中科國安加盟店副理賴昶宇認為：「價格因素是西屯老屋交易熱度上升的主要原因。目前西屯精華地段的新建案開價基本都在7字頭以上，屋齡20年以下成屋的平均成交單價也要4字頭，而屋齡20年以上中古屋的平均成交單價目前仍普遍落在3字頭上下，價格落差明顯。」
▼西屯區不同屋齡住宅交易占比
|年份
|屋齡20年以下 成交件數（件）
|屋齡20年以下 占比
|屋齡20年以上 成交件數（件）
|屋齡20年以上 占比
|2013年
|2,078
|85.2%
|362
|14.8%
|2014年
|1,494
|77.1%
|444
|22.9%
|2015年
|1,331
|76.1%
|417
|23.9%
|2016年
|1,030
|75.0%
|343
|25.0%
|2017年
|1,036
|68.9%
|468
|31.1%
|2018年
|986
|66.0%
|508
|34.0%
|2019年
|1,149
|66.8%
|572
|33.2%
|2020年
|1,165
|67.3%
|565
|32.7%
|2021年
|1,075
|57.4%
|798
|42.6%
|2022年
|1,022
|53.7%
|882
|46.3%
|2023年
|678
|48.7%
|715
|51.3%
|2024年
|639
|45.2%
|774
|54.8%
此外，屋齡較高的中古屋還具備公設比低、坪數實在的優勢，因此無論從總價還是從使用空間的角度來看，大齡中古屋的CP值都更勝一籌。
賴昶宇指出：「西屯區以自用型買方為主，水湳經貿園區和中科生活圈都是近期市場詢問度頗高的買房熱區。目前區內屋齡較高的中古3房的成交總價大概落在1300~1500萬元。」
▲西屯區屋齡20年以上老屋的成交價約為每坪27.8萬元，相較於2020年同期的每坪18.2萬元，短短5年內就大漲9.6萬元。（圖／記者陳筱惠攝）
至於中科生活圈，因靠近中科、榮總、東海大學，區域房市支撐力道很強，再加上有台積電中科二期擴廠議題的加持，區域房市長線看好，目前中科生活圈內屋齡較高、面積30~40坪的3房產品成交總價普遍落在1200~1300萬元左右。
在地民眾、想換屋的陳小姐則表示：「約8年前自家社區入手價1字頭，總價1200萬元左右可以買到4房產品，如今社區4房行情來到2500萬元左右。但去看預售案，不僅使用坪數小、公設比高、價格直接再2倍，就算賣屋買新屋，都不划算。」
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