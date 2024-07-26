中台灣最大客製豪宅公開　意外揭台中「夢幻婚禮場域」年底換手

▲總投資逾百億元的「國際台中會」公開亮相，不過意外揭露位於頭嵙山知名的「心之芳庭」將在年底交接。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

今日（26）日位於台中市北屯區頭嵙山發布一起中台灣最大國際客製化計畫，由地主味丹企業、萬寶資產管理攜手台中豪墅推手精湛建設，要打造總投資逾百億元的「國際台中會」，不過意外揭露，位於頭嵙山知名的「心之芳庭」也因此開發案年底換手雲品飯店。

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味丹與精湛建設宣布在北屯區頭嵙山，打造總投資逾百億元的「國際台中會」，以精湛拿手的客製化豪宅，搶攻頂級客，並聯合已簽約的「雲品飯店」婚宴會館以及20棟VILLA規劃，加上米其林餐廳「富貴天心」，隔壁就是「台中國際高爾夫球場」。

不過，被譽為新娘心中結婚勝地首選的「心之芳庭」婚宴會館區也在開發計畫範圍內，不僅有很多浪漫的裝置藝術、白色鋼琴、噴水池和大鐘樓，也是不少新人的美好回憶，據了解，該場域未來將改為雲品團隊經營婚宴會館。

▲精湛建設總經理陳志聲（左）、味丹集團常務董事兼萬寶資產管理董事長楊正（右）今公開合作公開總投資逾百億元的「國際台中會」。（圖／記者陳筱惠攝）

味丹集團常務董事、萬寶資產管理董事長楊正表示：「這塊土地已經48年，來到第三代，但股東們都很團結，共計含球場面積達330公頃，可開發面積140公頃，我們與『國際台中會』將分5期開發。」

據了解，精湛「國際台中會」為了保護頭嵙山珍貴原始生態林與生物多樣性，以預鑄建築工法，開發工程不釘板、不灌水泥、減低未來施工造成的環境問題。整體園區以世界先進適居規劃，光纖、電、天然氣、溫泉水、自來水、地下水，電纜完全地下化，全區無電線桿等提高供電系統的可靠性和安全性，更美化社區環境。

▲據了解，地主已與雲品飯店簽約合作婚宴會館、加上米其林餐廳「富貴天心」，以及20棟VILLA規劃。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，精湛建設總經理陳志聲則表示：「未來雲品進駐，不會讓消費者失望。」對於客製化豪宅，陳志聲說：「客製化豪墅從地坪開始，最小地坪250坪，但我們光是第一個客人就入手1200坪，要進入『國際台中會』，不僅要身份審查，也因該地建蔽率20％、容積率40％，在如此優秀的環境，不僅住宅詢問度高，招待所形式也相當多人詢問。」

頭嵙山除了精湛台中會之外，預計還有基地10公頃的大陸建設即將推案，據了解，將推出50戶以上的造鎮大案，已經進入審查階段，有望明年推出。

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