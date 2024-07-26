大都會公園首排「新濠漾III巴黎公園」　國際級規格夢想中的家





▲「新濠漾III巴黎公園」是新濠建設在三重推動的新濠漾系列，1至4期6233坪全區開發的第三期。

圖、文／新濠建設提供

城市大規模量能翻轉，仰賴軸心轉移，地處大台北生活圈核心地段的新北市，透過行政中心轉移加上打通交通脈動的策略，要將三重翻轉成下個信義計畫區。過去台北市政府有計畫地搬遷至信義計畫區後，為信義區帶來相當大的發展規模，如今，三重第二行政中心即將完工，未來串聯起捷運三環六線，要將二重疏洪道重劃區，推升到另一個高峰。

歷史證明，想在置產搶先機，跟隨政府政策布局是關鍵，尤其軌道建設，更是不敗原則。如「TOD都市發展計劃」，就以大眾運輸站點為核心，串接周邊住宅、商圈，讓沿線價值不斷推升。加上潛力可期的站點機場捷運A2a預定站，狹著現有的北捷中和新蘆線與桃園機捷三重站，不但瞬馳北市，也享有四通八達的交通便利性，更是讓有「二高三快三捷」的三重，更利於與新北科技園區以及其他二軸心串聯，加速整個區域繁榮發展，翻轉三重成全新樣貌。

而一直以「精準選地眼光」聞名的新濠建設，也看準此區的發展量能。新濠漾系列1~4期6233坪全區開發，七座建築一氣呵成，有著超過4000坪園藝街廓造景，全區建蔽23%，超過79%綠覆率。

「新濠漾III巴黎公園」，就是此次計畫的第三期，位居二重疏洪道重劃區左岸第一排稀有1563坪大基地，前擁120坪大都會綠地，側鄰756坪頂崁公園，加上一條160米香榭園道，街廓造景一氣呵成、催生都會生命力。「新濠漾III巴黎公園」不但鄰近新北科技園區、新北第二行政中心、一橋之隔抵達台北市，更是雙北市中心最大的綠地—大都會公園首排，住戶在家裡就能輕鬆沉浸大片綠意芬多精，擁有79%綠覆家園，便利閒靜通通兼具。

基地面積為1563坪的「新濠漾III巴黎公園」，全案規劃地上26層、地下4層的百米建築地標，在建築規格及視野棟距上一次提升到最頂級。建築團隊方面，新濠建設更是重金禮聘國際團隊來籌畫設計，像是在空間設計上，請到國內豪宅會館指定設計師王勝正，而在結構設計上，則是請到有著「建築界骨科權威」的結構技師張盈智，搭配SRC鋼骨結構，讓建築整體耐震係數達到6級，同時，新濠建設更祭出十年防水保固，讓每位住戶能住得安心、放心。

「新濠漾III巴黎公園」規劃14至36坪1至3房格局，現在我們來到的是36坪3房的房型，一進門處，就可以看到這貼心的防疫玄關，不把髒汙帶進屋內，走進客廳，空間巧妙融合工作與娛樂休閒，外加這大面明亮的採光，心情也跟著活力滿滿！廚房部分採獨立式設計，搭配日系精工的Cleanup三機，絕對是每個愛料理的住戶，最得意的料理空間。

而主臥室，比照星級飯店高規、有著三面都可下床的大空間。戶戶3.6米的高度，可完整規劃出一整面超大尺度收納櫃，戶戶無小樑高彈性化裝修，徹底提升空間坪效。讓男女主人的收藏品、孩子們成長的衣物玩具，都可收納的整整齊齊。

主臥衛浴注重舒壓放鬆感，所以對外窗是必備的！衛浴設備延續日系精工選材，使用五星飯店等級，像是INAX面盆、Panasonic電腦馬桶……等，「新濠漾III巴黎公園」設想未來生活的精緻度，為住戶嚴選把關每一個細節。

位在大都會公園首排的「新濠漾III巴黎公園」，距北市僅一橋之隔，北車一站返家5分鐘，機場捷運A2三重站，一眼即見雙字星住宅地標，完美輝映北車站前開發計畫，外加六千多坪的全區開發規劃，完整打造開闊的生活、國際級規格，完美成就您夢寐以求的家。



