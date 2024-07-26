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雨彈狂炸！泡水屋結構該怎看　網問：房價該跌了？

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲有大樓地下室積水從地下3樓淹到1樓，住戶直接崩潰。（圖／台電提供）

記者張雅雲／高雄報導

凱米颱風強襲台灣，高雄25日風雨交加，整個高雄幾乎都泡在水裡，不但有透天淹了半層樓高，還有大樓地下室積水從地下3樓淹到1樓，住戶直接崩潰，就有網友發出靈魂拷問，泡水屋結構還安全嗎？房價是不是該跌了？信義房屋專家透露，單一淹水對房價影響有限。

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凱米颱風重創高雄，帶來致災性的雨量，多處出現淹水狀況，其中不少區域幾乎汪洋一片，有透天淹入室內快半層樓高，而市區也有不少大樓，因大雨淹沒路面，還直接倒灌進社區公設和停車場，整個停車場從地下3樓淹到1樓，到現在台電還在搶修配電室，住戶汽車泡水又停電，只能欲哭無淚。

網友急忙上網發問「泡水房一般房價會跌幾成？」並表示，以車輛來看，泡水車、事故車，至少價格減半，這樣來看，房價至少跌幾成？是否房價會重新洗牌？引來正反兩派網友意見戰成一團，有網友認為會「損失車子和公設機電，悲劇！」、「降價賣也只是剛好而已」，也有網友笑稱「台積電是永久的，淹水是一時的。」

信義房屋高三區協理周清源表示，高雄房價大漲，大雨後民眾期待泡水屋房價出現降價，不過因近年防洪排水系統持續加強，又有不少滯洪池投入使用。以過去經驗來看，就算是常態性淹水的區域，房價也一直漲，單一淹水事件，很少發生重複淹水，長期來看，對於房價影響程度較有限。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲單一的淹水事件，很少發生重複淹水，長期來看，對於房價影響程度較有限（圖／記者張雅雲攝）

至於颱風後想避免買到泡水屋，周清源建議，民眾可留意地下室是否積水，1樓油漆有無不同色，若連地下室都機電設備都泡水的區域，未來維修也要增加一筆費用。或是購買前詢問里長、住戶、鄰居、上網查詢該路段是否曾淹水。

也有不少民眾擔心大水退後，建案的地基會不會受到影響。懋元法律事務所律師、土木結構技師張簡明杰指出，10年內新大樓，大多使用新混凝土，水密性較高，雨水較不會透過裂縫繡蝕到鋼筋，若短暫泡水1~2天都不會有太大影響，若是長達1~2周都泡在水裡才需要擔心。

張簡明杰建議，民眾可檢測住家淹水區域，試著敲一下混凝土牆壁，看有沒有潮濕到出現剝落，潮濕是正常，但若出現混凝土剝落，代表混凝土受到水氣影響，鋼筋也有有腐蝕的危險，建議應進行水泥補強、鋼筋除鏽，加強結構安全。

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關鍵字：颱風高雄泡水屋房價結構信義房屋

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