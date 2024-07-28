高雄租屋淹水　請人打掃「高額費用曝」！房東霸氣：1年不收租金

▲豪雨猛炸高雄，市長陳其邁表示接獲逾200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風挾帶驚人雨量襲擊南部，高雄淹成汪洋一片，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，事後的清掃工作更讓人傷腦筋，網紅「四叉貓」劉宇表示，高雄岡山的老家租給一個女生，房客透露鄰居找來專業人員清掃，費用幾乎是一年的房租，於是他大氣喊「那就一年不收房租」。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文，高雄岡山老家租出去，凱米颱風帶來暴雨，租客透露隔壁戶請人來打掃，「我覺得打掃扣打應該可以抵一年房租」。四叉貓二話不說，回了一句「好吧~那就一年不繳房租吧」。四叉貓表示，「這次淹大水她說整理打掃好了，所以我就一年不跟她收房租這樣」。

貼文曝光，網友大讚四叉貓是佛心房東，「暖心房東，災民很辛苦」、「妳人真好......（震驚到說不出話）」、「這也太好了吧！你台北有沒有房子…租我租我」、「好佛心的貓貓，一定會有大大福報」、「人善心美的貓貓好人一生平安」。

也有網友提醒、「雖然是佛心，但建議白紙黑字寫清楚，以免給自己添麻煩。特別是還有租賃所得稅的問題。如果原本有在請領租金補貼，可能要研究一下是否要請她暫停未來一年的申請。類似這種事情還是要先想好」。

受凱米暴風圈及其外圍螺旋雨帶環流影響，高雄山區累積雨量破千毫米，已超過莫拉克颱風等級，高雄淹水災情慘重。高雄市長陳其邁說明，25日市內滯洪池與相關區域排水設計，都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整