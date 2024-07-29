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下個月就要簽約　颱風過後看屋「牆上出現水漬」！他愣：還能買嗎

▲▼台北市,房價,新光三越,房地產,中山北路。（圖／ETtoday資料照）

▲要簽約的透天厝出現水漬。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風從宜蘭登陸、桃園出海，中南部雨勢卻比北部更猛，且淹水災情慘重，有網友表示，原本預計下下禮拜要簽約的透天厝，因為颱風肆虐，屋內多處出現水漬，建商表示會立即處理，並且在外牆塗上防水漆，求問這間房子還可以買嗎？貼文曝光，網友一面倒搖頭，「這就是漏水了」。

有網友在Dcard發文，「新透天已經決定要簽約，因為這次的颱風而出現水漬」，凱米颱風來得措手不及，一家人原本很興奮下下禮拜要簽約透天厝，不過這次的颱風帶來超大豪雨，看到屋內幾處有水漬的問題。建商表示這次的風雨太大，肆虐全台灣，不會淹的地方也都淹水了，會立即處理，並在外牆塗上防水漆。

但原PO仍擔憂，漏水問題一直是他們最害怕的事情，不希望每到下雨天就要心驚膽顫，「家是避風港卻成了漏水的港灣，想問問大家的寶貴意見，如果是你們還會購買簽約嗎？」

貼文曝光，網友直呼這就是漏水，「看到了還買，是想當盤子嗎」、「我家也下超大就沒漏」、「我家已經老宅了，還從沒看過牆面有水漬，會漏水就是會漏水，這就是有問題的房子」、「經驗告訴我，防水針根本沒用，打完不到一年就破功，會漏水的就永遠會漏」。

也有網友給出建議，「沒有處理好以後裂縫了漏水會越來越嚴重，請包商用止水針灌注發泡抓漏，後再補防水漆」、「要求從內打針，看從外面哪裡溢出？再從外面加強防水層，外牆塗防水漆2、3年就沒效了，也不知道是不是塗對地方，另要求防水保固延長，3年變5年」。

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關鍵字：颱風透天厝淹水建商漏水

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