雲林屋主入厝辦超大！「深溝辣妹」一上台他看呆：聽說會很色

▲雲林有屋主入厝辦得很盛大。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日在直播平台Twitch看到一段實況，是一名歌手在直播別人辦入厝，不僅似乎有擺桌子請客，還搭台找人表演，其中有穿著超清涼的舞者辣妹，令原PO看了直呼，「現在入厝都要這樣高調嗎？我記得以前我家入厝，好像只有拜地基主而已？」留言處則透露「在雲林，等等聽說會很色。」畫面引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「現在入厝還要請人家來唱歌跳舞喔？」文中附上一張實況截圖，只見當時應該是晚上，拍攝者坐在舞台旁的屋子裡。值得注意的是，畫面中有一位女子站在右側，她穿著類似比基尼或內衣的黑色服裝，露出深溝、細腰和長腿。背景中還有其他人坐著，並且可以看到電子設備和桌子。

原PO就不禁驚呆，「現在入厝都要這樣高調嗎？」因為以前他家入厝，好像只有拜地基主而已。他也在留言處PO出辣妹上台的畫面，引來網友直呼，「露奶再發流量才會高啦！」他則回，「現在在露了啊！在雲林，等等聽說會很色。」

▲辣妹上台熱舞。（圖／翻攝自PTT）

截圖引發熱論，「入厝要辦桌請客啊」、「入厝辦桌很正常，幾十年前就有這習俗，但辦桌還唱歌跳舞還直播，就真的高調了」、「入厝辦桌很正常啊」、「太讚了吧，我入厝只有請同事吃鹹酥雞」、「透天入厝本來就會辦桌了，看主人在地實力。」

話題還勾起一票網友的回憶，「小時入厝真的都會辦桌，我家也有過」、「以前鄉下隔壁暴發戶辦得可盛大了，從豬舍改建成三層洋房，席開50桌，全村能找的都找了」、「我家也有…不過是30年前的事了，我們這些小朋友吃完被趕進家打電動，18禁…」