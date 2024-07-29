台北看到林口！友人問4年「能買房？」陷窘境　他嘆購屋族縮影

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「原本，朋友是真的想換房，但問著問著，房價已經漲到超過負荷能力後，就變成問心裡健康的。」房產智庫專家何世昌近日分享朋友的經驗，對方從2020年就開始問「能不能買房？」4年間卻都沒出手，從台北市一路看到板橋、三重、林口，越看越遠，令他直呼「這位朋友的狀況，可能是廣大購屋族的縮影」，話題引發討論。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專表示，有個朋友從2020年就開始問他「今年能不能買房？」「哪裡能買？」2021年又問「今年買來得及嗎？」2022年再問「今年買會不會追高變韭菜？」2023年則問「今年狀況不太好，不少建商看壞房市，我看上的地方還能買嗎？」今年也問「房價漲得太離譜了吧，現在還能買嗎？」

他的答案則從「閉著眼睛買」、「別怕，可以買」、「應該不會（追高變韭菜），該買就買」、「市場差，但這樣才好殺價，是買房好時機」，到最後直接翻白眼、握緊雙拳。

他直呼，這位朋友的狀況根本是廣大購屋族的縮影，但友人畏首畏尾是有原因的，因為對方在SARS期間買了第一間房子，但原房子太小、太老舊，屢屢動了換房念頭。可當看到房價比之前買進時貴N倍，遲遲下不了手，陷入年年問、年年沒買、年年後悔的窘境。

朋友也從台北市一路看到板橋、三重、林口，越看越遠，越看越換不了房，「原本，朋友是真的想換房，但問著問著，房價已經漲到超過負荷能力後，就變成問心裡健康的。現在的他，反而滿心期待都更來換新房。」但若真的要都更，又怕坪數變少，若建商不同意頂加換新房就要當釘子戶，令何世昌也超無語。

貼文引發眾人議論，「當初就是因為老婆的一時衝動而『誤上賊船』，不過約才剛簽下去我就覺得賺翻了」、「起碼他還有一間老破小，多的是一間都沒有、租房又買車還養三隻寵物…真實案例隔壁租戶」、「好加在我有房，要不然現在叫我買房，說真實話，我也買不下手。」