新屋市場瘋小宅！中坪數換屋產品稀缺　中和指標大案三房受好評

▲中和指標大案「METRO PARK」，以稀有的48坪大三房吸引換屋族目光。（圖／METRO PARK提供，以下同）

房產中心／綜合報導

受惠新青安政策，全台房市交易不斷升溫，在清一色小坪數的主流市場中，卻少有大三房的換屋產品，這讓不少購屋族手握資金卻難尋好宅。看準這樣的換屋需求，新北市中和區指標大案「METRO PARK」，以稀有的48坪大三房吸引不少有剛性需求的換屋族目光。

由於雙北可開發土地相當稀少，靠著過去舊廠房迎來一波都更開發潮的中和，成為新北下半年房市推案重點，許多指標開發案都將在今年下半年輪番上陣，揮別過去老建築的姿態與市容。

不動產業者指出，今年下半年新北房市焦點將聚焦中和，其中由國泰建設與三井不動產合作推出的指標大案「META PARK」於上半年創下佳績，接力登場的二期「METRO PARK」，是近期區域話題討論度最高的新案，為中和房市開啟新頁，值得關注的是，根據統計，中和接下來的指標推案量超過2500戶，在這些新建案中50坪以上換屋產品供給量竟然不到總量的5%，凸顯未來市場換屋族一屋難求。

中和房仲業者也指出，由於高房價的帶動下，為了總價考量目前市場主流都是小坪數、低門檻的建案，但實際上在中永和一帶，受惠傳統產業的發達，手握資金的換屋族及置產族群也不容小覷，可惜市場少有中坪數的新建案產品，這類的換屋需求可以說是目前市場的「真空帶」。

瞄準市場迫切的換屋需求，國泰建設攜手三井不動產在今年5月推出中和指標大案「METRO PARK」，配置稀有的48、52坪大三房產品，既滿足區域換屋族剛性需求，也將填補房市真空帶，成為換屋族的福音。

▲「METRO PARK」為國泰建設、三井不動產台日兩大開發商強強聯手之作，品牌力不僅是品質保證，更有無可取代的優勢。

「METRO PARK」，藉由台日兩大開發商強強聯手，該案品牌力不僅是品質保證，更佔有無可取代優勢，從一期熱銷的「META PARK」到二期「METRO PARK」均以SC結構打造31~32層全棟鋼骨建築，兩塊基地共四座超高樓層建築量體，形塑新北摩天捷運地標。

國泰建設向來對於格局規劃講究，除了推出28~52坪不同需求的住宅產品，在罕見的48、52坪大三房的換屋選項中，打造出最合適家庭的空間感生活需求，特別是該案做到三面採光，主、客浴皆開窗的規劃，在雙北市中心相當難得。

此外，「METRO PARK」基地面積高達約2500坪，既享有完整的社區規劃，其地理位置臨近環狀線中原站、橋和站，具備交通便利的先天優勢，也難怪「METRO PARK」推出以來，銷售創下佳績，成為中和話題度最高的預售新案。

▲該案以SC結構打造31~32層全棟鋼骨建築，兩期基地共四座超高樓層建築量體，形塑新北摩天捷運地標。

建案官網：https://pse.is/69tqp2