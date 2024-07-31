【廣編】定潮江翠！聯手丹下憲孝E區地王　「立信首馥」精鑽開工

▲立信機構於板橋江翠E區推出「立信首馥」，此案特邀國際建築師「丹下憲孝」操刀。

【廣編特輯】

圖、文／立信首馥提供

板橋江翠發展約10年，區域幅員遼闊，其中又以E區開發最為完整並受到市場青睞，E區「最靠近捷運江子翠站，也是開發最快、交易量最大」同時增值幅度也位居大江翠之冠，也因江翠E區開發迅速，使得該區精華素地成為稀有，因此立信機構「立信首馥」推出，可說是「江翠E區，鑽石地王」匯集所有精華，致獻雙北菁英領袖。

「立信首馥」蔚為Ｅ區地王，距「江子翠1號出口600米」2站抵達板橋5鐵共構、3站台北車站5鐵共構，同時搭配江翠水岸悠閒生活，讓「立信首馥」成為江翠生活標竿；而規劃上更越市場框架，以突破為念，特邀國際建築師「丹下憲孝」操刀，以世界眼界打造鑽石藝邸；全案規劃40-50坪，一層4席3電梯，搭配史詩級遼闊大景、未來校園預定在前，完美奠定「立信首馥」地王身段與價值。

「立信機構」深耕江翠重劃區「平均每3組客戶就有1組選擇立信」，而「立信首馥」更是E區最後珍藏，因此集結所有大成，定下江翠奢華風潮；立信機構更放眼全台，在桃園、台中、台南和高雄皆陸續開發，成為建築全台的指標品牌！

接待會館：板橋區華江一路111號 (立信帝國花園廣場)

鑑賞專線：02-29666336

投資興建：立信機構

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