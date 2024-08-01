新北7筆破億土地沒人要！新莊副都心15.5億元土地無人繼承

▲機場捷運新莊副都心站。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃聖庭／新北報導

新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，自1日起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2,127人、土地11,384筆、建物632 棟，土地總面積259.69公頃，以113年公告現值估算，總價值超過203.24億元；若以單筆價值來看，共有7筆土地超過億元，其中最高價的位於新莊副都心，為面積約1178坪、價值15.5億元的商業區土地，鄰近機捷新莊副都心站，新北市政府地政局呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

新北市地政局地籍科科長王珮榕指出，依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記；逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

王珮榕提醒，《民法》規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及繼承財產權利，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。