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大陸中古屋價格「連跌27個月」　分析：以價換量趨勢延續

▲大陸推新一輪房改，要讓工薪群體逐步實現「居者有其屋」。（圖／CFP）

▲大陸房市跌不停。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中指研究院1日發布7月份中國100個城市新房、中古屋市場銷售數據。報告顯示，大陸7月百城中古屋價格續跌，比去年同期跌6.58%，已連跌27個月，並且連續4個月出現百城中古屋價格全體下跌。

報告指出，7月中國百城中古屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬4653元（每坪約新台幣21.8萬），較6月下跌0.74%，已連續27個月下跌，比去年同期下跌6.58%。

新建住宅部分，報告顯示，7月中國百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6443元，較6月上漲0.13%，漲幅收窄0.02個百分點，較去年同期上漲1.64%。

從漲跌城市來看，中國100個城市中，中古屋價格100個城市均較6月下跌，已連續4個月出現百城中古屋價格全體下跌；新房價格則有38個城市較6月上漲，39個城市下跌，23個城市持平。

中指研究院分析表示，隨著政策支持進一步落地見效，核心城市房地產市場預計將逐漸穩步，同時下半年在高基數影響減弱下，大陸新房銷售年減幅預計有所收窄。

「近期房地產市場政策環境持續優化，為房地產市場注入信心，相關政策可望加速落地，積極變化也或先將體現在成交端」，諸葛找房研究中心分析指出，但價格趨勢的改善有賴於市場供需關係的明顯改善，目前中古屋掛牌量仍處於較高位，預計短期內以價換量行情仍將延續。

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關鍵字：房地產中國中古屋價格市場

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