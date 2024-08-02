擔心買到漏水房　她曝「看房3技巧」先從外觀看！1鍵查詢災害潛勢

▲買到漏水房超崩潰。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風帶來超大豪雨，導致全台多處大淹水，就有網友分享看房的訣竅，可以透過建築外觀、門窗與玻璃的強度，詢問房仲建物有無滲水，車道的排水功能如何等等，還可以利用「3D災害潛勢地圖」查看建案過去是否有淹水的紀錄。對此，信義房屋專家表示，可以先上網查詢是否有被淹過的紀錄。

有網友在Dcard發文，「怎麼看房才能買到防颱神屋」，最近跟男友在看房子，剛好碰上颱風，想起大學住在花蓮，常常淹水停電的回憶，對面店家的招牌還被吹到掉下，因此決定要買個安全的家。他分享自己的方法，可以先從外觀看，「如果建築呈現狹長狀，像個薄片，遇到強風就容易搖晃」。

而颱風房屋最容易遇到的災害就是「玻璃窗破裂」、「滲水」，她建議，買房時可以詢問房仲，「門窗、玻璃的強度是否足夠，建物有無滲水與車道的排水功能還好？」看房時也可以觀察6個可能會漏水的地方，像是外牆裂縫、車道設計、排水溝是否順暢、抽風機周邊等等。

第二個要注意的是，不要買在地勢相對低窪的地區，例如河岸、溪岸、海岸區等等；同時也可以查詢「3D災害潛勢地圖」。

▲網友也分享看房技巧。（示意圖／資料照）



貼文曝光，網友指出，「直接附近問其他間那種住很久老舊公寓的阿嬤，問她幾十年內有遇過水災嗎，我媽就是這樣找房的，我也是都沒遇過水災」、「如果是中古屋，可以考慮在風雨、地震過後去看房」、「中古屋請觀察窗戶四角，老屋L角鋼筋無加固，易有裂縫，這個裂縫就危險了」。

另外，許多網友推薦桃園，「地點第一，這個就決定百分之80了」、「我家住桃園…看到新聞災情真的都嚇到，我住26年從來沒有淹過水」、「桃園非常適合居住，除了屈指可數的超大颱風，基本上從來沒淹水過到地下室變水庫，地震也沒太大的災情，出國離機場近」、「我住桃園八德，真的無災無淹」、「我家房子快50年都沒淹過水，畢竟是個無聊到颱風也不想來的地方」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以上網查詢，該地方是否有淹水的紀錄，看房可以觀察「社區有沒有墊高」，如果是走一段階梯再上去，就是有墊高，另外也可以觀察地下室有沒有淹、窗框有沒有漏水。另外，曾經理也提到，看房的人沒有因為颱風天而變多，因為一直以來看房的人都很多。