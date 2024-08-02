海線最猛公設！　 1字頭買到海島式泳池、室內籃球場

記者陳筱惠／台中報導

台中海線唯一高容積的「新市鎮特區」，而過去低基期的大案陸續進入交屋潮，進展大基地才有的優勢，而盤點海線最猛公設，竟出現海島式泳池、絕美圖書館、籃球場、溜冰場等，而實際成品出現，更令人大驚奇，甚至有民眾大喊「買到賺到！」

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▲盤點海線最猛公設，竟出現海島式泳池。（圖／記者陳筱惠攝）

台中海線最高容積的區域為涵括在台中港特定區中的「新市鎮特區」，總面積為116.77公頃，並橫跨梧棲、清水兩個行政區，整體開發起點落在2009年，歷經15年，不少大型建案將在近幾年完工交屋，房價更從1字頭邁進如今最高單價4字頭，整體房價漲幅翻超過3倍。

▲新市鎮中心整體開發起點落在2009年，歷經15年，不少大型建案將在近幾年完工交屋。（圖／記者陳筱惠攝）

在海線擁有1.4萬坪土地、6塊基地的聯悦建設，目前第二案「聯悦馥」完工交屋中，舉辦池畔音樂派對，絕美公設也首度曝光。

走進社區，先是低檯度的超長接待桌，搭配挑高大廳，就如同飯店的配色與藝術品，社區中心為一座寬8米，長25米三水道的中央大泳池，兩側種滿南洋風十足的綠樹，一秒出國的渡假感湧現。





▲▼海線「聯悦馥」目前完工交屋中，絕美公設也首度曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

其他公設部分，則是以泳池中心環繞，室內有著與日本紀伊國屋書店合作的社區圖書館，琴藝教室中建商也附上鋼琴、中提琴、小提琴等樂器，另一側的空中瑜伽教室與健身房，設備相當齊全。

聯悦建設副總陳俊宇透露：「個案基地1768 坪，共計4棟494戶，光是公設造價就超過1億元，過去在圖面銷售時，很多人不看好，但實際落成之後，也反應在房價上。」

實登揭露，2020年推案的「聯悦馥」預售時平均成交價落在16萬元，經過4年興建時間，目前市場待售戶單價已經來到34萬元。陳俊宇認為：「除了社區公設的特殊性，新市鎮特區過去開發初期的利空都轉為利多，重大建設接棒下，目前海線正式起漲。」

▲▼「聯悦馥」預售平均成交價落在16萬元，經過4年興建時間，目前市場待售戶單價已經來到34萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅聯悦建設，第一批造鎮的遠雄建設「遠雄之星8」基地3221坪，供給721戶，公設主打運動型渡假風，除了有健身房、撞球吧、視聽室、KTV，最狂的還有室內籃球場、溜冰場、高爾夫推桿區等，過去預售時價格落在單價15萬元，如今實登揭露成交單價已飆到38 萬元。

▲觀察近期線上銷售開出紅盤的新案，多半都擁有豐富公設設施或是軟服務。（圖／記者陳筱惠攝）



台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「大基地開發因為社區面積廣闊，內部可加入多元公設，也能解決各棟間的棟距問題，觀察近期線上銷售開出紅盤的新案，多半都擁有豐富公設設施或是軟服務，如輕食餐廳等。」

白洪章表示：「大基地、豐富公設伴隨而來的就是戶數比，一般來說要維護泳池日常開銷，除了豪宅社區，一般來說至少要400戶以上的量體，管理費才不至於負擔太重。」

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