好樂迪1.93億元現金買進豐原「總督戲院」　遷店計畫曝光

記者陳筱惠／台中報導

前身為「總督戲院」的豐原老舊商辦，6月以總價1.93億元售出1至3樓樓店，總面積約903坪，換算每坪單價21.3萬元，經查買方為連鎖KTV業者好樂迪。在地仲介表示，隨豐原火車站改建完工，轉運站也在近年落成，帶旺軌道以東的商圈繁榮。

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▲前身為「總督戲院」的豐原老舊商辦，，位於向陽路、豐陽路交叉口被好樂迪KTV拿下1至3樓樓店。（圖／記者陳筱惠攝）

好樂迪KTV購入的豐原商辦大樓，位於向陽路、豐陽路交叉口，距離好樂迪豐原店現址僅百米，過去曾是總督戲院的營業據點，同棟商辦也有保齡球館等娛樂設施，乘載不少老豐原人的回憶，不過，現況僅剩商務飯店經營中，原先承租一樓店面的「鞋全家福」也撤出並搬遷至他處。

▲歷經改建的豐原車站，也在豐陽路一側另闢出入口，串連新落成的豐原轉運站，活絡整個軌道以東的商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝表示：「過去豐原人潮多在廟東、太平洋百貨一帶，但自從鐵路高架化後，向陽路地下道填平，縫合軌道兩側，促進該路段車流量大增。」

與此同時，歷經改建的豐原車站，也在豐陽路一側另闢出入口，串連新落成的豐原轉運站，活絡整個軌道以東的商圈。徐中輝認為：「目前向陽路上有百貨、餐飲、量販店，已自成一個全新商圈，對於既有穩定客源的KTV業者來說，也是全新商機。」

▲好樂迪KTV購入的豐原商辦大樓，距離好樂迪豐原店現址僅百米。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問好樂迪，代理發言人林秀娟表示：「好樂迪豐原店未來確實有搬遷計畫，但因為整修工程進度未定，搬遷及開幕時程也尚未確認。」

在地仲介涂萬金分析：「該商辦大樓位處豐原黃金三角地段，銜接交通樞紐與向陽路商圈的中心，單看總價確實不便宜，但換算成單價僅在21萬元，與周邊中古華廈每坪價差達5萬元左右，好樂迪挾資金優勢拿下高總價物件，轉租為買，還算相對划算。」

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