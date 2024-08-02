ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

窗型定頻冷氣換1級變頻「夏天爽省4000元」！台電認證了

▲▼冷氣電扇（圖／記者劉維榛攝）

▲冷氣搭配電扇，冷房效果更好。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

定頻窗型冷氣換成1級變頻，電費很有感！台電粉專《台電電力粉絲團》算出，夏天6至9月把定頻換成變頻冷氣後，竟能省4000元，當然還要注意4大關鍵，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則換了變頻後，電費依舊一樣貴。

《台電電力粉絲團》指出，有民眾吹老舊窗型定頻冷氣，導致電費爆表，確實該款電器可能就是吃電怪獸，若改換成1級變頻冷氣，到底可以省多少錢，台電列出試算表，發現整個夏天能省近4000元。

假設以冷房能力5kW（適用約6-8坪空間），每天開8小時來做比較，舊窗型定頻與分離式變頻「用電量就減少一半以上」，如下：

舊窗型定頻（1.5度/時），每月1.5度*8時*30天=360度
分離式變頻（0.64度/時），每月0.64度*8時*30天=約154度

至於電費差異部分，因為非夏月家庭平均每月用電301度，假設這台冷氣只在夏天吹，並套用夏月電價得出電費，如下：

舊窗型定頻：301+360=661度/月→120*1.68+210*2.45+170*3.7+161*5.04，算出2157元
分離式變頻：301+154=455度/月→120*1.68+210*2.45+125*3.7，算出1179元

▲▼ 。（圖／翻攝台電電力粉絲團）

▲台電表示，能省4000元左右。（圖／翻攝台電電力粉絲團）

粉專說，「2157-1179=978，每月可省近1000元，整個夏天（6-9月），1台冷氣可節省近4000元。」最後，值得注意的是，即使換裝分離式變頻冷氣後，還是要注意4大重點，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則小心換了變頻還是「變貧」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：台電電費省電變頻定頻冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新家裝潢完「入厝卻碰鬼月」她超苦惱！　眾人全勸：別迷信

「有人在鬼月入厝過嗎？」一名女網友表示，年初剛買房，預計8月中完成裝潢，但剛好碰到農曆七月，雖然還是有不少好日子，但依舊很猶豫是否要在鬼月入厝。貼文發出後，許多人都勸說：「不要迷信！」

15分鐘前

中正區府前地標「全坤衡峰」　旗艦店面珍稀釋出

全坤衡峰挾其背倚總統府、立於衡陽路、捷運出口旁、前方中山堂、對望雙子星的地段優勢，一登場就吸引無數眼光，即將釋出的1+2樓稀有203坪旗艦店，已成為資深置產大戶以及法人矚目焦點，探詢不斷。

28分鐘前

交屋前付尾款　「貸新青安或付清？」眾人吵翻…1關鍵可不貸

不少符合新青安貸款資格的人，都在這一波買了房。就有網友表示，近期預售要交屋了，他手頭剛好有一筆資金可以把尾款付掉，但其實自己符合新青安的條件，若不貸的話是不是有點可惜？但又覺得若手邊沒有穩定的投資標的，好像直接付清比較好，貼文引發討論。

30分鐘前

窗型定頻冷氣換1級變頻「夏天爽省4000元」！台電認證了

定頻窗型冷氣換成1級變頻，電費很有感！台電粉專《台電電力粉絲團》算出，夏天6至9月把定頻換成變頻冷氣後，竟能省4000元，當然還要注意4大關鍵，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則換了變頻後，電費依舊一樣貴。

53分鐘前

老顧客不捨！　嘉義市60年老書店本月熄燈

又一間老店吹熄燈號！隨實體書店來人下滑，以及網路書店、電子書競爭，開店60年的「成大舊書店」位於嘉義市西區，有網友透露，該店因租約到期加上老闆年事已高，忍痛在11日左右結束營業，引來不少老顧客相當不捨。在地仲介預估，該店租金約4~5萬元。

58分鐘前

搶佔航空城副都心！鈞貴貫徹三好一公道為年輕人打造「極美II」

桃園航空城佔地4564公頃，是台灣最大的國家級都市建設計畫，其帶動了青埔特區的崛起，而被譽為航空城副都心的客運園區將成為未來的亮點。鈞貴建設秉持「三好一公道」理念，注重選材、員工和品質，致力於為年輕人提供優質住房。

1小時前

長輩勸「買房是改善生活第一步」　月光族被說服！網卻酸爆

一名網友日前和長輩吃飯聊天，對方語重心長地說，現在年輕人都被物質生活吸引，只想租房而不願背房貸，但買房才是改善生活品質的第一步。在聽完長輩的一席話後，身為月光族的他坦言，有點被說服了；不過鄉民則洗版狂酸，「不用30年前，給我10年前的房價就好了。」

2小時前

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　市府強拆！

花蓮4月3日發生規模7.2地震，台北市建管處1日表示，統計通報全市因地震受損建物共2140件，勘查列管有2件紅單，其中，萬華區桂林路242巷建物預計2日強制拆除。

2小時前

租屋2年「房東沒來過」　他突發現不對勁！網讚：可以偷笑了

情侶同住，房租應該怎麼算？如果自己是房東，會向對方收錢嗎？近日有網友透露，針對房租，他和女友一直都是一人付一半，怎料日前他卻意外得知，對方根本就是房東，現在該怎麼處理？貼文曝光後，引發討論。

2小時前

基泰建設投入公益活動贊助籃球賽球票　讓愛打球的小孩點燃籃球魂

2024 The Asian Tournament（簡稱TAT）亞洲巡迴賽台北賽8月1日在台北和平籃球館登場，基泰建設公司也與前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟的台灣野馬隊合作，基泰建設為了鼓勵愛打球的孩子們，特別贊助球票，讓北市永安籃球隊的孩子們有機會看一場精彩絕倫的比賽，和場上的球星們一起熱血，點燃籃球魂！

3小時前

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台北市房子「最想買哪區」？PT..

國泰剛買北屯手打麵　坤悅1坪+..

高鐵南延屏東經高雄車站　在地怒..

花2600萬給兒子買婚房…3個..

淡海新市鎮供不應求　在地房仲：..

換變頻冷氣「電費還是貴」　3原..

八掛山詛咒未歇！張綱維「環遊郡..

蘆洲8字頭真的出現了！　在地房..

租屋2年「房東沒來過」　網讚：..

「子瑜加持」豪宅建商再出手　2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「新家入厝碰鬼月」她超苦惱　網..

中正區府前地標「全坤衡峰」　旗..

交屋前付尾款　「新青安或付清？..

窗型定頻冷氣換1級變頻「夏天爽..

老顧客不捨！　嘉義市60年老書..

鈞貴貫徹三好一公道推「極美II..

長輩勸「買房是改善生活第一步」..

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　..

租屋2年「房東沒來過」　網讚：..

基泰建設贊助籃球賽球票　讓愛打..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366