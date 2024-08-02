窗型定頻冷氣換1級變頻「夏天爽省4000元」！台電認證了

▲冷氣搭配電扇，冷房效果更好。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

定頻窗型冷氣換成1級變頻，電費很有感！台電粉專《台電電力粉絲團》算出，夏天6至9月把定頻換成變頻冷氣後，竟能省4000元，當然還要注意4大關鍵，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則換了變頻後，電費依舊一樣貴。

《台電電力粉絲團》指出，有民眾吹老舊窗型定頻冷氣，導致電費爆表，確實該款電器可能就是吃電怪獸，若改換成1級變頻冷氣，到底可以省多少錢，台電列出試算表，發現整個夏天能省近4000元。

假設以冷房能力5kW（適用約6-8坪空間），每天開8小時來做比較，舊窗型定頻與分離式變頻「用電量就減少一半以上」，如下：

舊窗型定頻（1.5度/時），每月1.5度*8時*30天=360度

分離式變頻（0.64度/時），每月0.64度*8時*30天=約154度

至於電費差異部分，因為非夏月家庭平均每月用電301度，假設這台冷氣只在夏天吹，並套用夏月電價得出電費，如下：

舊窗型定頻：301+360=661度/月→120*1.68+210*2.45+170*3.7+161*5.04，算出2157元

分離式變頻：301+154=455度/月→120*1.68+210*2.45+125*3.7，算出1179元

▲台電表示，能省4000元左右。（圖／翻攝台電電力粉絲團）



粉專說，「2157-1179=978，每月可省近1000元，整個夏天（6-9月），1台冷氣可節省近4000元。」最後，值得注意的是，即使換裝分離式變頻冷氣後，還是要注意4大重點，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則小心換了變頻還是「變貧」。