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離台積電廠區10分鐘！左營「海富安居」724戶社宅　2028年完工

▲高雄「海富安居」社宅開工。（圖／國家住都中心提供）

▲「海富安居」建築規模為地上14層、地下2層，提供724戶居住單元。（圖／國家住都中心提供）

記者陳致平／綜合報導

國家住宅中心日前舉行「海富安居」社會住宅開工典禮，該社宅位於高雄市左營區，預計將提供724戶居住單元，總工程經費約39億2180萬元，由中央全額投資興建。這是國家住都中心在高雄市開工的第15座社會住宅，也是左營區的第3座。

國家住都中心上個月31日表示，「海富安居」基地鄰近國軍左營總醫院、國家體育場、半屏山、眷村文化園區及蓮池潭風景區等地標，並有良好的交通連結，包括捷運、台鐵及高鐵車站。該建築規模為地上14層、地下2層，並規劃設置店鋪空間及社區集會空間，透過無圍牆綠化設計，與周邊鄰里共享優質開放環境。

「海富安居」社宅位於海富路與海景街所夾街廓，原為自治新村眷村範圍內，周邊學區優良，生活機能完善。

社宅規劃有套房型、2房型、3房型及無障礙房型，距離高雄捷運世運站約2公里（車行約4分鐘）、台鐵新左營站約4.5公里（車行約13分鐘），交通便捷。周邊生活機能完善，能滿足住戶多樣化的需求。

▲高雄「海富安居」社宅開工。（圖／國家住都中心提供）

▲高雄「海富安居」社宅7/31日舉行開工典禮。（圖／國家住都中心提供）

值得一提的是，本案步行5分鐘即可抵達已決標之「海景安居」社宅基地，車行5分鐘亦有「永清安居」及規劃中之「屏山安居」等社宅。未來社宅住戶與周邊鄰里將可共享雙社宅提供之社福設施與開放空間，提升左營地區的整體公共服務機能。

此外，左營區與楠梓區為高雄近年發展熱區，區內有「楠梓科技產業園區」等數個工業區，未來也將設立「循環技術暨材料創新研發專區」。隨著南部半導體材料S廊帶成形，將會帶來更多就業機會及定居的需求。「海富安居」選址在高雄左營高鐵特區，此區域交通便捷，房市買氣強勁。鄰近的楠梓產業園區，台積電2奈米先進製程廠區正在興建中，兩者車程約10分鐘內。

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關鍵字：海富安居社住高雄左營國家住都中心

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