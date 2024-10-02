她剛買預售屋「需要花錢驗屋嗎？」　過來人全點頭：這錢不能省

▲原PO詢問是否要花錢驗屋。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「買新成屋需要花錢驗屋嗎？」一名剛買預售屋的女網友指出，看到新成屋驗屋的費用都不便宜，所以很猶豫之後是否要花錢請人驗屋。對此，一票網友都認為，既然已經花大錢買房，當然要驗屋才安心，「這錢省不得！」

女網友在Dcard發文表示，最近剛買預售屋，但在網路上看到新成屋驗屋的影片，費用都不便宜，因此好奇是否多數人都有驗屋，「想問各位大大，驗屋有需要嗎？有沒有人遇過什麼真實的狀況？謝謝大家。」

貼文發出後，許多人都一致建議要驗屋，「當然要，認真覺得這個錢省不得」、「買房這麼貴， 驗屋當然不能省！也安心」、「建議要找，驗屋公司比較專業，加上有儀器輔助可以抓到很多問題」、「建議驗一下喔，個人也是買新成屋，但驗屋的時候驗到陽台有明顯的漏水，這些是自己驗不太到的」、「一定要驗！建商會依你的驗屋報告去做修繕！如果沒有驗屋報告，後續修繕很容易被忽略」。

不過，也有人認為不需要另外花錢驗屋，「沒有，不需要，反正只要買到好建商，修繕問題他會處理，反之你買到爛建商，你花再多錢驗屋也沒辦法處理」、「我自己是沒請驗屋公司，驗屋最重要的部分只有水電而已，重大瑕疵通常自己就能驗出來了，哪需要請別人看」。