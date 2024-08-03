淡水預售屋「2房2衛每坪38萬」　1條件全場搖頭：以後難轉售

▲淡水買氣夯。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

淡水長年來苦於交通壅塞問題，但長期處於2～3字頭的房價，也是一帶房市發展的最大誘因，一名網友表示，看到淡水新建案預售屋每坪開到38萬元，車位是機械車位，求問這樣的價格適合進場嗎？網友認為有點貴，而且機械車位很母湯。信義房屋專家表示，可以再看看，淡水近年來很夯，很多不錯的建案。

有網友在Dcard發文，「淡水一坪38萬該買嗎？」看到淡水新建案的預售價格，已經飆升至每坪38萬元，格局是2房2衛，提供的是機械車位，不知道是否該趕緊投入市場，還是價格過高了。

貼文曝光，網友一看到機械車位紛紛搖頭，「淡水還配機械車位，麻煩跳過」、「機械車位別碰，超雷，用了不爽，想轉售也很難」、「我買紅樹林附近一坪接近40萬，但我是買平車，機械車位一律不考慮，而且比較快到台北，如果是新市鎮裡面我覺得38萬偏貴」、「在淡水還機械車位，建議多看看，覺得你看不夠多」、「上個月實價登錄才30萬初，開38萬還機械車位真的母湯」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡水的買氣一直都很不錯，以重劃區來說，算是新北平價的位置，以新北市來說相對較便宜，但跟以往比的話確實有漲，大家都很看好之後淡江大橋通車，「買房交易量蠻大的」，周圍有很多不錯的建案，可以多看看多比較，一定會有喜歡的。

據了解，「淡江大橋」預計2025年將完工通車，這座國際級地標讓在地人等了10年之久，如今圓夢在即，且隨著輕軌落成、淡北道路開通，未來還有輕軌的藍海線二期連接捷運紅線，擁有重大交通建設利多的淡水，可望擺脫被許多民眾詬病的交通黑暗期。