二手屋市場會「量縮價漲」！專家分析4原因：續增不容易

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前六都地政局發布6月買賣移轉棟數，交易量合計為2萬3801棟，月增11.5%、年增16.9%。房產智庫專家何世昌就表示，上半年二手屋市場呈現「量價俱揚」，展望下半年，他預期市場將會朝向「量縮價漲」的方向邁進，分析主要原因有4點，引發討論。

「下半年二手屋市場，量縮價漲的機率高。」馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，六都地政局發布6月買賣移轉棟數，交易量合計為2萬3801棟，月增11.5%、年增16.9%。上半年六都總交易量則為13萬6499棟，「比去年同期大增約27.6%，創下近11年來最高紀錄。」

他指出，二手屋市場上半年呈現「量價俱揚」的狀態，但他預期下半年的市場將會朝向「量縮價漲」的方向邁進，主要原因有4，首先是「1.上半年成交量已高，下半年若要續增並不容易。」第2點，全國二手成屋待售存量已降至近2年低點，僅剩約7.46萬戶，供給量少，成交量自然難以放大。

第3點，下半年賣方拿翹、買方追價的情況仍不會改變，所以假設今年全年買賣移轉棟數約35萬棟，「目前二手成屋待售存量只剩約7.46萬戶、大約是2.5個月庫存量」，顯示二手屋供給非常緊繃。最後他指出，「由於二手屋貸款變難、利率變貴，預料會有部份需求流入預售市場，因而分食二手屋交易量。」