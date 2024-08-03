爸媽不給開冷氣他崩潰「能多耗電？」　照片全嚇傻：絕對變貧

▲原PO很想開房間冷氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日，許多人都離不開冷氣。就有網友無奈表示，「夏天真的爆熱，為什麼我爸媽不讓我開冷氣？我也想吹一個禮拜的冷氣啦！」文中貼出一張照片，「外面跟烤箱一樣，我們家這台窗型到底多耗電我就問？」結果一看到圖，全場也傻眼，「你上磅秤，數字跑的速度還沒電表的速度快」、「貨真價實的『變貧冷氣』。」

有網友在「爆怨公社」抱怨夏天真的很熱，可爸媽卻不讓他開房間冷氣，讓他熱到崩潰，「我也想吹一個禮拜的冷氣啦！外面跟烤箱一樣，我們家這台窗型到底多耗電我就問？」文中則附上房間冷氣的照片。

▲網友看到冷氣也直搖頭。（圖／翻攝自爆怨公社）

結果一看到圖，一票人都嚇得倒退好幾步，「我覺得這能噴熱氣，所以，確定吹的是冷氣嗎？」「開一個禮拜的電費幾乎可以買新的一級變頻冷氣了」、「這台絕對是變貧冷氣，只要一開馬上變貧」、「這台吹了會不會燒起來」、「開下去立刻跳電」、「那是定時炸彈，下個月看到帳單會爆炸那種。」

還有網友「熱心」幫忙試算，「這種一小時大概耗2度電，等於10元，開一整天就是240元，一周就是1680」、「我家以前用這個，吹一期上萬，可以買一台新的」、「這開個十天半個月就會破產了」、「這耗電啊！你這台開2個月的電費能抵我一年多的電費…你要想好好吹，就去買一台1噸分離，2萬就有了。」