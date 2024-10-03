頂客族注意！老公過世「她要跟小叔分遺產」　專家揭解法

▲許多民眾誤以為在沒有子女的情況下，丈夫的遺產會全部歸屬於妻子，但事實並非如此。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

現在社會有許多人選擇成為頂客族，然而當頂客族夫妻其中一人突然去世，另一個人可能還要跟其餘親屬「分遺產」。先前正業地政士事務所所長鄭文在就分享，一對50多歲的夫妻，丈夫因為罹患癌症時日無多，夫妻倆開始討論後事及遺產分配，才發現依據民法規定，丈夫的房產將有一半分配給小叔，這也讓妻子感到相當震驚。

正業地政士事務所所長鄭文在接受媒體採訪時分享一個案例，當中提到，有一對50多歲的頂客族夫妻來向他諮詢，由於丈夫罹患癌症且時日無多，兩人開始討論遺產的問題，這才發現根據民法規定，丈夫過世後，其名下房產應由太太和小孩共同繼承。

然而由於這對夫妻沒有子女，且丈夫的父母已過世，依民法規定，房產部分繼承權將落到第三順位，即丈夫的兄弟姊妹。也就是說丈夫去世後的遺產無法全部留給太太，配偶只能取得遺產的1/2，其餘部分將分配給丈夫的兄弟姊妹。

許多民眾誤以為在沒有子女的情況下，丈夫的遺產會全部歸屬於妻子，但事實並非如此，因此鄭文在也建議，丈夫在生前迅速將房產全數贈與妻子，這樣才能確保房產歸屬妻子，不必與他人瓜分遺產。

事實上，根據我國民法第1138條規定，遺產繼承人除配偶外，其法定繼承人順序第一為直系血親卑親屬，即子、女，如果子、女於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬孫子、孫女代位繼承其應繼分，第二順位為父母，第三順位為兄弟姐妹，第四順位則是祖父母。

此外，民法中也提到，受贈人因故意不法之行為，致贈與人死亡或妨礙其為贈與之撤銷者，贈與人之繼承人，得撤銷其贈與，但其撤銷權自知有撤銷原因之時起，六個月間不行使而消滅。

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