上屆奪金不選擇2000萬「麟洋一起當鄰居」　住林口高檔社區

▲李洋、王齊麟巴黎奧運奪金。（圖／中華奧會提供）



網搜小組／劉維榛報導

台灣之光「麟洋配」二連霸奪金創紀錄！而一名網友卻發文說，兩屆金牌能領4000萬獎金，他們恐怕無法在台北買房，該文引發PTT反噴，「每月25萬不知道可以貸出幾間」、「月領25萬，自備2成，根本輕鬆買」。事實上，兩人上屆就選擇領月俸12.5萬，且也在林口置產，各自買下「長虹交響苑」高檔社區。

一名網友在PTT表示，王齊麟、李洋在東京與巴黎奧運奪下兩面金牌，國光獎金選擇一次領的話，等於4000萬進帳，話鋒一轉，若他們想在台北買房，「應該還是辦不到吧？鄉下地方或許可以找找看，能用新青安嗎？」

底下網友熱議，「4000萬全部All in台GG比較乾脆」、「買台北幹嘛？住鳥籠」「買台中輕輕鬆鬆」、「新成屋4000萬只能買鳥籠房而已吧？不然就20年以上的老房子才可以買到大間的」、「4000萬只能買台北舊公寓」、「台北市2房1廳吧，還要裝潢停車位」。

但多數人反噴原PO，「誰在跟你買不起房子」、「人家每月可領25萬」、「建商直接送啊」、「你沒算讚助代言廣告跟其他獎金」、「廣告你知道賺多少嗎」、「每月25萬不知道可以貸出幾間」、「直接送，當鄰居當廣告啊」、「月領25萬，自備2成，根本輕鬆買」、「教職+25萬被動收入 輕鬆買好嗎」、「終身月領25萬，銀行搶著貸款給他們吧還低利率」、「土銀合庫銀彈支援，怎可能買不起」。

事實上，王齊麟、李洋2021年在東京奧運奪金後，選擇每月領12.5萬元國光獎金，隔年2022年初代言兼購屋，各自買下林口「長虹交響苑」。

當時「長虹交響苑」每坪成交行情落在46萬元左右，最高則為51萬元。現在來看，該社區近1年均價每坪已來到59萬元，上漲近10萬元，且最新實價揭露，高樓層戶每坪最高飆上69萬元，創社區新高。

中信房屋捷運林口站加盟店長李文傑表示，「長虹交響苑」屋齡3年，位於文化三路一段，屬於新市鎮前段，緊鄰三井Outlet、機捷A9站，地段精華，且基地面積廣達1500多坪，加上建商品牌加持，規劃2~4房，大坪數戶別來到63~92坪，除迎賓車道寬敞、大廳挑高7.7米外，公設規劃也相當齊全，屬於當地高檔社區。