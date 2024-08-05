台中「里王」10年前才住4577人　造鎮案房價10年翻漲3倍

▲廍子區段徵收區，過去因親民的1字頭房價，被視為台中首購熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區橫跨大里溪兩側的廍子區段徵收區，過去因親民的1字頭房價，被視為台中首購熱區。如今在重大建設、人口紅利加持下，最新預售案短時間內站上4字頭，區域不少造鎮案，房價幾乎在10年內翻漲3倍，驚呆在地人。

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廍子區段徵收區總面積約166公頃，邊界與單元13、14、新光重劃區相鄰，截至7月，廍子里人口數達2萬5658人，戶數來到1萬1226戶，相較10年前人數4577人、戶數1713戶，人口增加560%、戶數也是650%的成長，廍子里更在2021年超車過去台中第一大里西屯區惠來里，登上全市「里王」。

其中，由辰偉建設推出的「情定水蓮」系列新案，基地集中在10期、廍子兩地，成屋就貢獻1482戶成屋，從過去地板單價11.65萬元起跳，最新推出「情定水蓮NＯ16」成交價更來到4字頭。

▲辰偉建設董事長謝碧惠、總經理陳彥邦在北屯10期、廍子兩地，推出22案，共計貢獻1482戶。（圖／記者陳筱惠攝）

「情定水蓮NO.16」正臨廍子公園、草皮運動場，全棟均有超過400米永久棟距，主打40~60坪，不切首購產品。辰偉建設總經理陳彥邦表示：「經過10多年的發展，過去首購族也出現換屋需求，因此推出以大3房、大4房為主的換屋型產品。」

對於從1字頭賣到4字頭，陳彥邦則表示：「房價漲勢除反應區域的發展，還有地價、原物料等成本因素，以情定水蓮系列案來比較，前後3年差1期的個案，營造成本就增加3成。」

▲「情定水蓮系列」已經廣為人知，業者表示過去首購族也出現換屋需求。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣開低走高的還有「廍子王」大城營建機構，目前在區域共有17場個案，最新預售案「大城知丘」預告起跳價為5字頭，與過去最早推出的「大城六月微風」，每坪最低單價僅13.13萬元相比，漲幅將近3倍。

而目前轉戰高價宅的富華創新（原總太地產）過去則是在區域開發萬坪建地，其2012年以「總太青境」打頭鎮，當時每坪單價最低僅8萬元，直到2021年推出1800戶的個案「心之所向」，最高單價賣到每坪28萬元，而近期市場換約價格皆已突破3字頭。

▲廍子區段徵收大型造鎮系列個案表。

「儘管廍子房市漲勢兇猛，但不失『低基期』優勢！」中信房屋中彰投駐區經理楊乾意以廍子周邊房價為例：「像是北屯機捷特區、單元12房價一坪都領先廍子4~8萬元。而才剛進入『長房』階段的14期重劃區，單價甚至來到7、8字頭，同樣預算在廍子至少可多換得一個房間的空間，還是有誘因。」

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