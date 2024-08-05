ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中「里王」10年前才住4577人　造鎮案房價10年翻漲3倍

▲▼廍子,北屯,重劃區,轉手,總太2020 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲廍子區段徵收區，過去因親民的1字頭房價，被視為台中首購熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區橫跨大里溪兩側的廍子區段徵收區，過去因親民的1字頭房價，被視為台中首購熱區。如今在重大建設、人口紅利加持下，最新預售案短時間內站上4字頭，區域不少造鎮案，房價幾乎在10年內翻漲3倍，驚呆在地人。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

廍子區段徵收區總面積約166公頃，邊界與單元13、14、新光重劃區相鄰，截至7月，廍子里人口數達2萬5658人，戶數來到1萬1226戶，相較10年前人數4577人、戶數1713戶，人口增加560%、戶數也是650%的成長，廍子里更在2021年超車過去台中第一大里西屯區惠來里，登上全市「里王」。

其中，由辰偉建設推出的「情定水蓮」系列新案，基地集中在10期、廍子兩地，成屋就貢獻1482戶成屋，從過去地板單價11.65萬元起跳，最新推出「情定水蓮NＯ16」成交價更來到4字頭。

▲▼ 廍子區,台中北屯,房價,新案,里王,辰偉建設,情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲辰偉建設董事長謝碧惠、總經理陳彥邦在北屯10期、廍子兩地，推出22案，共計貢獻1482戶。（圖／記者陳筱惠攝）

「情定水蓮NO.16」正臨廍子公園、草皮運動場，全棟均有超過400米永久棟距，主打40~60坪，不切首購產品。辰偉建設總經理陳彥邦表示：「經過10多年的發展，過去首購族也出現換屋需求，因此推出以大3房、大4房為主的換屋型產品。」

對於從1字頭賣到4字頭，陳彥邦則表示：「房價漲勢除反應區域的發展，還有地價、原物料等成本因素，以情定水蓮系列案來比較，前後3年差1期的個案，營造成本就增加3成。」

▲▼ 廍子區,台中北屯,房價,新案,里王,辰偉建設,情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「情定水蓮系列」已經廣為人知，業者表示過去首購族也出現換屋需求。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣開低走高的還有「廍子王」大城營建機構，目前在區域共有17場個案，最新預售案「大城知丘」預告起跳價為5字頭，與過去最早推出的「大城六月微風」，每坪最低單價僅13.13萬元相比，漲幅將近3倍。

而目前轉戰高價宅的富華創新（原總太地產）過去則是在區域開發萬坪建地，其2012年以「總太青境」打頭鎮，當時每坪單價最低僅8萬元，直到2021年推出1800戶的個案「心之所向」，最高單價賣到每坪28萬元，而近期市場換約價格皆已突破3字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲廍子區段徵收大型造鎮系列個案表。

「儘管廍子房市漲勢兇猛，但不失『低基期』優勢！」中信房屋中彰投駐區經理楊乾意以廍子周邊房價為例：「像是北屯機捷特區、單元12房價一坪都領先廍子4~8萬元。而才剛進入『長房』階段的14期重劃區，單價甚至來到7、8字頭，同樣預算在廍子至少可多換得一個房間的空間，還是有誘因。」

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：廍子區台中北屯房價新案里王辰偉建設情定水蓮大城營建機構總太地產富華創新

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新青安不能轉租「車位呢？」　房仲給實質做法

新青安買房不能轉租，那若家裡真的沒車，車位可以出租嗎？房仲認為，停車位出租，不太算是「住宅出租」，基本上應該不會有太大問題，況且車位出租也很難被查到，但保險起見仍建議以收取現金的模式出租，避免產生所謂的金流。

6分鐘前

新青安「誰都能貸8成」？　拉高貸款成數、核貸率撇步一次看懂

近期想買房者，一定都對於「新青安房貸」非常熟悉，其中提供「長寬限期」「長貸款年期」「利率補貼」的特性，最高貸款成數達8成，貸款金額最高1000萬，對於小資族可說是切中要害。然而，難道誰都可以貸滿8成嗎？銀行對貸款申請者會進行什麼樣的嚴格審核呢？下列整理銀行常看的條件，對於不論是申請新青安房貸或是一般房貸者都受用無窮！

17分鐘前

中國推「宅基地使用權」自願退出　官員坦言必須穩慎

中國當前正加速推動城鎮化以拉動經濟，由於加快農業轉移人口市民化，官方提出對農民宅基地使用權「自願有償退出」，但土地是農民的命脈，官員坦言相關政策必須穩慎。

22分鐘前

台中「里王」10年前才住4577人　造鎮案房價10年翻漲3倍

北屯區橫跨大里溪兩側的廍子區段徵收區，過去因親民的1字頭房價，被視為台中首購熱區。如今在重大建設、人口紅利加持下，最新預售案短時間內站上4字頭，區域不少造鎮案，房價幾乎在10年內翻漲3倍，驚呆在地人。

57分鐘前

西門商圈稀有203坪鑽石級店面　「全坤衡峰」壓軸釋出

房市熱度居高不下，政府秉持「打住不打商」的態度，帶動店面市場受注目，吸引高端買盤目光。位於台北市博愛特區旁，衡陽路上一稀有203坪全新店面近日釋出，不僅地理位置優越，距離總統府僅200米，鄰近眾多公家機關及銀行，步行3分鐘即可到達捷運西門站，更是該區稀有22層高樓建築，相當具指標性。

1小時前

南投青年住宅第一期落成　中籤者自備50萬即交屋

南投縣政府積極興建青年住宅，並以市價8折公開抽籤讓售；縣府指出，位於南投市文化路的第一期青年住宅已完工、於3日揭牌落成後，會通知中籤人進行看屋、選屋及簽約，只要自備50萬頭期款，就能完成交屋成家，第二期青年住宅也接續開工動土。

3小時前

【廣編】A20站「勤樸大道」開工慶典　打造「風起公園」時尚樂活宅

機捷沿線房市黑馬A20興南站，吸引多家建設公司陸續插旗，而北台灣知名建設公司勤樸機構新建案「勤樸大道」於8月3日舉辦開工大典，受邀佳賓齊聚慶賀。

3小時前

台股殺紅眼跌停一整排　專家憂：房市反轉不無可能

台股今日上演大屠殺，連護國神山台積電（2330）都開低走低，一度亮燈，收盤仍重挫88元，也讓不少網友議論，股市大跌之下，房市是否有回落空間，不過也有股市畢業生直言：「還是買房好，這幾天睡不好！」不過專家認為，股市反轉不無機會也反映在房市上。

3小時前

台南又見爛尾樓！　一查開發商「只蓋1案就落跑」　

南科議題帶動台南房價飆漲，吸引不少建商搶進推案。台南仁德有未完工透天淪落法拍，再度出現爛尾樓，該建商為和祐開發，拍賣原因則是「清償債務」，14日將進行一拍，底價1億400萬元。專家透露，該案預計先建後售，尚未開賣就慘遭法拍。

4小時前

上屆奪金不選擇2000萬「麟洋一起當鄰居」　住林口高檔社區

台灣之光「麟洋配」二連霸奪金創紀錄！而一名網友卻發文說，兩屆金牌能領4000萬獎金，他們恐怕無法在台北買房，該文引發PTT反噴，「每月25萬不知道可以貸出幾間」、「月領25萬，自備2成，根本輕鬆買」。事實上，兩人上屆就選擇領月俸12.5萬，且也在林口置產，各自買下「長虹交響苑」高檔社區。

4小時前

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

欠3個月房租！新莊租霸被斷電「..

不選擇2000萬「麟洋一起當鄰..

李洋、王齊麟2年前齊買房　最新..

94歲婦家住了80多年　房東想..

租屋2年「房東沒來過」　網讚：..

台股殺紅眼跌停一整排　專家憂：..

全台購屋失控奇觀　「新建案一日..

淡水預售屋「2房2衛每坪38萬..

台南又見爛尾樓！　一查開發商「..

房仲「區段徵收土地」　彰縣：假..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新青安不能轉租「車位呢？」　房..

新青安「誰都能貸8成」？　撇步..

中國推「宅基地使用權」自願退出

台中「里王」10年前才住457..

西門商圈200坪鑽石級店面釋出

南投青年住宅第一期中籤者自備5..

A20站勤樸大道開工慶時尚樂活..

台股殺紅眼跌停一整排　專家憂：..

台南又見爛尾樓！　一查開發商「..

不選擇2000萬「麟洋一起當鄰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366