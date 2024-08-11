「令人害羞的1區」房價還有2字頭　南部自住客搶進

▲潮州交流道到南高雄市區約30~40分鐘車程，已形成「高潮生活圈」，帶動不少自住客搶進。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東潮州近年發展快速，已是屏東縣僅次於屏東市的第2大城市，連知名百萬YTR日前都自曝在潮州購屋，專家透露，潮州自從台88縣快速道路開通後，由潮州交流道到南高雄市區約30~40分鐘車程，形成的「高潮生活圈」帶動不少自住客搶進，房價還有2字頭可入手。

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潮州是屏東縣人口第二大行政區，近年發展愈來愈熱絡，有不少建商搶進推案，新推案也從過去的透天產品，逐漸轉型成大樓、華廈，房價也是屏東縣中僅次於屏東市，有不少在地人購屋。

連百萬YouTuber「大蛇丸」都自曝日前終於買了人生中第一間房子，地點就買在老家屏東潮州，坦言會購入的原因是離老家近、又是熟悉的區域、本身又很喜歡房子，因此花了2750萬元買下地上4樓的透天別墅。

大蛇丸也透露，「如果北部的朋友不懂潮州跟高雄的位置關係，跟各位解釋一下，就像是在台北工作，你住林口，其實滿近的。」屏東在地人表示，從潮州到南高雄甚至比到屏東市還近，而且同樣的錢，買高雄不如買在潮州，還可以住透天。

▲潮州華廈、大樓近年房價變化。（ETtoday製表）

近年因高雄房價高漲，高雄、潮州串聯成的「高潮生活圈」，吸引不少用時間換空間的購屋族進駐。住商不動産尊皇屏東瑞光加盟店東楊信華指出，潮州自從台88縣快速道路開通後，由潮州交流道到南高雄市區約30~40分鐘車程，具備交通便利以及商圈成熟優勢，包括有太平洋百貨驛站商場進駐，以及台鐵高架捷運化等，目前新透天也要2000萬元起跳，屬於換屋族鎖定的標的。

過去潮州的新推案以透天別墅為主力，但近2年愈來愈多建商在區域推出大樓、華廈產品，根據實登，銷售中新案包括「欣潮-欣家樓」、「御潮苑」、「和嘉苑七期 」等，今年成交均價為25萬元，最高單價為27.5萬元，持續挑戰3字頭天花板。

楊信華指出，這類產品規劃多為2~3房，由於單價2字頭，總價控制在1000萬元內，因此相當受到首購族、小家庭青睞。

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