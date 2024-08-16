前臨校園公園、後倚山河23層制震地標！坐擁士林文藝氣質與繁城前景

▲台北士林區具備青山綠水美麗的自然環境、豐沛人文能量，加上交通、生活機能佳，成為許多人心中宜居首選。

房產中心／綜合報導

有在關注房地產議題的人會發現，近期台灣房市熱度不減，市場預估8月將迎來台商資金解禁、進入不動產市場，使房價再推動一波漲幅，加上今年整體經濟狀況良好，房市前景持續看好，另外可從台灣存款餘額觀察，自2020年起年年增長，至2023年底已接近60兆元，專家認為「台灣錢真的淹到天花板」，民眾手中資金充足加上剛性需求，考量到不動產保值特性，進一步支撐房市交易，據業內人士表示，未來三至四年內房市依然有望保持穩定增長。

尋覓理想居家生活的自住客以及懂得聰明配置資產的人，此時不妨將目光移至台北士林，集臺北表演藝術中心、國立臺灣科學教育館、市立天文科學教育館、故宮博物院、台灣戲曲中心等，融合傳統與摩登現代的藝術文化薈萃之地，人文氣息濃厚陶冶心靈。北市府亦持續整合士林公共交通系統與周邊土地利用，像是接棒士林站TOD（大眾運輸導向）、士林紙廠等大型開發案的劍潭站TOD興建多目標大樓，結合停車場、商場、教保中心、辦公大樓及景觀餐廳，可望吸引國際企業總部進駐，帶動在地商圈發展、促進城市再生，預計2028年完工。

▲士林區捷運劍潭站。預計興建捷運TOD大樓，地下1樓到地上2樓為商場、3樓教保中心、4到15樓辦公大樓，16樓則是景觀餐廳。

另外，串聯北市科技走廊、在地生醫資源而發展數位科技服務、智慧健康產業的北士科，同樣吸引大量企業和人才，本屆巴黎奧運羽球男雙麟洋配二度摘金，也讓台北市長蔣萬安拋出在北士科打造國際羽球館的構想。再加上迷人的水岸美景、群山綠意環繞，成熟便利的生活機能及交通，讓士林整體地段價值不言而喻，更能全方位滿足人們對於美好生活的所有想像。

富璟建設特別擇址士林區福港街，翻新市容打造出基地面積達609坪的「圓山富璟」，規劃了地上23層樓、地下3樓的鋼骨鋼筋混擬土結構建築，搭配上日本住友制震壁，不僅提升居住安全，也是目前附近的摩天地標，「圓山富璟」前臨百齡國小，校園首排棟距開闊，連接前港公園，視野寬廣壯麗，後有百齡河濱公園，可遠望基隆河景詩意如畫，山明水秀的居住環境令人心曠神怡。

▲前港公園，樹木參天，碧草如茵，園內設置融合大樹地景、高塔滑梯的天空樹共榮遊戲場，結合滑梯、鞦韆、沙坑等多樣設施，附設市立前港游泳池。

目前尚未有完整生活機能的北士科一帶，新興建案動輒每坪已破百萬，士林區普遍新建案房價已加入百萬俱樂部，往淡水方向的石牌、北投等區價格同樣高昂；相對而言，「圓山富璟」以其優越的地段與合理的價格，成為市場上的亮點。

而相較於北士科一區，位在捷運劍潭站生活圈的「圓山富璟」生活機能豐富，餐飲小吃、傳統市場、生活百貨、藥局五金、診所銀行、運動中心等，食衣住行育樂日常生活需求全部滿足；一層4戶、40至60坪3房房型，格局方正、三面採光加上全球頂尖品牌建材照顧生活細節，「圓山富璟」兼顧當代人最嚮往的景觀與居住品質，讓居者得以實現豐滿寬裕的生活姿態，享受士林獨具一格的生命力。

▲「圓山富璟」制震地標預計2030年完工，鄰近的前港公園廣闊綠意為在地居民注入新鮮活力。

了解更多「圓山富璟」

基地地址：台北市士林區福港街208號

接待會館：台北市士林區承德路四段96號

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官方網站：https://bit.ly/3TRTzhh

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