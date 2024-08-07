新竹凶宅「住1天1萬」徵勇者　民俗專家警告：恐得不償失

▲有網友轉貼凶宅徵勇者的文章。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月「鬼門開」，有許多民俗禁忌要注意，近日有人在網路開出以「1天1萬元」的薪水，徵求勇者入住凶宅，並發出凶宅外觀照，消息曝光後，真的引起網友熱議，還有人喊出「年薪300萬」躍躍欲試。對此，民俗專家呼籲網友冷靜點，分析「1點」要小心點。

▲房仲業者在臉書《新竹房屋買賣平台》發文。（圖／翻攝自Threads）

從照片可見，房屋環境荒涼，大門上還掛著乾枯枝條，有房仲業者先前在臉書社團「新竹房屋買賣平台」發文，「凶宅入住，一天一萬，現領」，最後還留下聯絡方式，還有這棟透天厝的門面照，透過照片可見，前庭地上落葉散亂，角落擺放著久未整理的雜物和金爐，爬著枯藤的大門敞開，玄關處還掛著大大十字架。

該篇貼文雖然已從社群平台上下架，但仍被網友截圖轉發至threads，喊話「家人們，年收300萬的工作機會」。貼文曝光後，網友也紛紛留言「一天一萬不要說入住 鬼跑了我都幫你抓回來」、「一天一萬，每天燒5000的金紙給室友，你還有5000可以花，維持良久人際關係，還可以幫你防小偷」、「我找到理想的工作了錢多事少離家近」、「在哪裡？我住到他長出綠樹」。

也有網友對這間凶宅好奇，「好奇是怎麼樣的事故凶宅」、「為什麼有金爐跟十字架啊，這樣到底是信什麼的」、「聽老一輩講這種就是陰氣太重缺陽氣=>人如果夠多陽氣就足，那乾脆找一堆人去在裡面開趴開個幾天，錢再均分是不是也可以？」、「有女鬼嗎？有的話我一天給你五千讓我住，看完了倩女幽魂我覺得是時候要實踐了」、「入住先談條件我賺八千，兩千買貢品！82分帳互不干擾」。

對此，民俗專家廖大乙接受《三立新聞網》訪問時表示，如果真有「鐵齒」的人想試，最好還是陽氣旺的人再去挑戰，至於要帶什麼去避邪呢？廖大乙建議「要去的人都已經不信邪了，帶什麼都沒有用」，如果真的中邪，最後還是得去廟裡「祭改」，費用恐比「入住價」還高，才是真的得不償失。

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