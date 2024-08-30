想看預售屋「卻被告知不賣了」　過來人曝可能原因：之前就遇過

▲為什麼預售屋會突然不銷售？示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，他去桃園看預售屋，但卻遇到代銷說，房子目前不賣了，要停止銷售，因此他就好奇這是怎麼回事？是要鎖著慢慢賣嗎？對此，信義房屋專家點出可能原因，認為若搭了接待中心，不太可能又不賣。

有網友在Dcard上，以「預售屋不銷售了代表什麼」為標題發文，提到他原本要去桃園看預售屋，但代銷卻告訴他，目前已經停止銷售。當下他追問，是因為預售屋已經賣完了嗎？結果代銷只告訴他，現在沒有銷售，日後會再公布消息。因此，他就想知道這是怎麼回事？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「晚點賣可以賣更高價，之前去看預售就遇過了」、「鎖住不賣了，等之後成屋再賣價格更好」、「代表建商看好未來的房市發展吧」、「蠻常見這種手法，有什麼助於漲房價的消息就會鎖住一陣子不賣」、「桃園其實之前就有過幾次鎖盤不賣，都是為了等價格飆更高，才願意再賣」。

究竟為何會突然不銷售？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，這種狀況不太一定，有可能是賣太好，但如果已經搭了接待中心，通常不會搭了又不賣，畢竟前面都已經把錢投下去了。

至於網友猜測的「是為了等更好的價格」，曾敬德表示，確實有這個可能性，若賣太快、覺得之後的價格會更好，也有可能會暫時不賣。