「股市漲多是最大利空」　富華創新總座：房市靠經濟基本面支撐

▲富華創新（3056）2024年轉向預計推出2案，重壓水湳，合計總銷金額達181億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台股繼創下史上最大跌點後，連2日強勢反彈，重回2萬1千點之上，股房走向持續受到關注。上市營建股富華創新（3056）總經理洪志成受訪時表示：「股市漲多是最大利空，但房市不同，只要經濟基本面還在就有支撐。」

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「股房雖有間接關聯，但要判斷後市還是要切開來看。」洪志成出席富華創新「之序」公開記者會時指出：「從過往經驗來看，股市漲多就是最大利空，但房市從20年前的SARS到現在都處於多頭，這道支撐來自於台灣穩定的經濟發展，放眼全世界，也只有台灣有最完整的科技供應鏈。」

洪志成強調，「現全球股市都在面臨修正壓力，但這只是『數字計算』，經濟基本面仍穩健的，暫時不需擔心房市因股市而反轉的問題。」

▲富華創新「之序」總銷89億元，銷售率已破5成，實價登錄每坪均價約76萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察富華創新推案，2024年轉向預計推出2案，合計總銷金額達181億元。包括6月公開的中央公園特區新案「之序」，基地面積2775.32坪，建蔽率僅27.42%，保留近2000坪的四季庭園，規劃2棟20層住宅大樓，47、52坪3房產品，總銷89億元，推案以來銷售率已破5成，實價登錄每坪均價約76萬元。

其中建案最大亮點，就是一棟以郵輪為設計意象的獨棟會館。下半年度富華創新將以「小宅」切入水湳核心，位於綠美圖旁的文商15地號，總面積1936坪，規劃地上14層、地下4層建築，19~25坪產品，總戶數324戶住家，預計第四季取得建照，每坪均價上看9字頭。

▲潤隆建設上月公開大案「當代首馥」基地逾1200坪，規畫46~52坪，單坪最高價已來到73萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

水湳經貿園區升級主戰場，潤隆建設上月10日公開大案「當代首馥」，基地逾1200坪，規畫46~52坪，單坪最高價已來到73萬元，總銷約110億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「隨股市面臨4000多點修正，短期投資人資產可能都受到影響，進而削弱買方信心與資金能力，加上銀行房貸逐漸吃緊，整體放款環境已經不如上半年寬鬆，未來股市走勢仍會是影響下半年房市的重要關鍵。」

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