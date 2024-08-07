「首席公館」低層2戶6.24億成交　買方查為曾馨瑩

▲「首席公館」低樓層2戶以6.24億元交易，買方查為鴻海科技集團創辦人郭台銘之妻曾馨瑩。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／台北報導

儘管法人禁買豪宅，但富豪仍熱衷於購置。6月信義區「首席公館」低樓層2戶，以總價約6.24億元成交。而該筆交易每戶配有2個車位，分別為10坪和8.7坪，總價1850萬元、平均每個車位925萬元，成為台北市「最貴車位」。據查，此案買方為鴻海科技集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，「首席公館」屋齡僅3年，一戶大約3億元以上，全社區單價都在200萬元以上。此次交易在合理範圍內，且「首席公館」近千萬的車位，可能在硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃。

▲曾馨瑩現持有房產除「首席公館」，還有「信義富邦國際館」。（圖／翻攝自Instagram／@hsin_ying_tseng）

對照成交戶別地籍謄本，2戶買方均為曾女、戶籍地為「信義富邦國際館」，而該址曾有媒體報導，為郭台銘2011年買給曾馨瑩的房產。

除首富妻外，另一位女富豪也以現金購下大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」1戶，總價約4億元，單價268萬元，創下今年豪宅交易單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，上半年200萬豪宅交易已有18筆，比去年的12筆還多6筆。其中「西華富邦」最熱門，共有6筆，而「One Park Taipei元利信義聯勤」，4筆交易單價區間在266~279.4萬元，是上半年豪宅王。