北市籠中鳥　中山區2案最小僅10坪

▲觀察上半年北台灣新推案，中山區2案最小只有10坪。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

小宅盛行，隨房價高漲，建商似乎越做越小。觀察上半年北台灣新推案，中山區2案最小只有10坪，另外信義、松山也出現11坪個案，新北唯一小到入榜的個案位於新店，最小只有12坪。

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《住展》雜誌彙整北台灣上半年推出的最小坪數新案，前5小當中有4位於台北市，最小坪數是中山區「中山自在」以及「TWIN LINE」，只有10坪。

再來是信義區「緻信義」、松山區「敦北vogue」，最小規劃11坪。而新北唯一入榜的個案是新店「佳元柒章」，最小規劃12坪。

▲2024上半年北台灣新推案之最小坪數5案資訊。（表／記者項瀚製）

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，這些社區的平均每坪開價方面一致表現出「又小又貴」，TWIN LINE」、「緻信義」、「敦北vogue」平均單價都達150萬元以上，「中山自在」也開出135萬元，寸土寸金的首都效益，輔以精華地帶，機能便利，價碼無疑走高。

陳炳辰說，台北市新案均總價落在3000多萬元，1000多萬元的產品對於自住、投資買方有誘因，建商自然敢於規劃，下半年萬華西門町周邊、新北土城區運校重劃區也傳出新案規劃15坪以下產品，單價將來到區域高水位。

不過，陳炳辰提到，由於這類物件搶手度高，有意購置得多留意早鳥資訊，並提醒自住使用空間狹小，社區不乏投資客，高單價是否具備性價比，倒可再作權衡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，小坪數確實是近年市場的票房保證，但仍以1+1房、2房較為主流，15坪以下的物件、甚至是套房產品雖也有排盤，尤其是在寸土寸金的台北市，但這種產品仍要留意銀行的貸款條件。

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