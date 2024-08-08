全台首例TOD結合運動園區　高捷O9站聯開案啟動招商

▲橘線O9苓雅運動園區站聯開案8日啟動招商，為全台首例TOD結合運動園區的捷運聯開案。（圖／高雄捷運局提供）
記者張雅雲／高雄報導
橘線O9苓雅運動園區站聯開案8日啟動招商，為全台首例TOD結合運動園區的捷運聯開案，總面積2公頃，估引入171億元投資，分為A、B、C3塊基地，A基地率先公告招商。專家表示，由於投資門檻降低，預估將吸引不少建商搶標。
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8日捷運橘線O9舉辦聯合開發招商說明會，現場有超過20家潛在投資人出席，包括華友聯開發、欣巴巴、國泰建設、隆大營建、藏美建設、中德建設等多家建商。
高雄市副市長林欽榮表示，O9聯開案總面積2.03公頃，預估全案開發後可引入171億元投資，A基地率先公告招商，象徵O9站運動樂活新都心正式啟動。
該聯開案配合打造高雄「運動城市」政策，先進行中正體育場華麗轉身改建計畫，將原本封閉式場所改造開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。
▲8日捷運橘線O9舉辦聯合開發招商說明會，現場有超過20家潛在投資人出席。（圖／記者張雅雲攝）
O9苓雅運動園區站捷運聯開案，分為3塊基地，優先辦理最西側A基地招商，招商日期從即日起至12月30日截止。林欽榮指出，A基地面積約1571坪，建蔽率70%、容積率630%，預估總開發量體1.77萬坪，預估投資金額36.3億元，總銷金額65.3億元。
高雄市建築公會理事長陸炤廷指出，捷運O9站鄰近國道1號高雄交流道，介於台積電、小港機場中心，擁有良好的交通區位優勢，附近還有武廟生活圈、苓雅運動中心、衛武營藝術中心等，地段相當精華。
區域房價武廟生活圈新案成交單價約為33~37萬元，鳳山車站生活圈約為35~41萬元，未來區域房價持續看漲，加上聯開案規模夠大，預估將吸引不少建商積極搶標。
招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示， A基地先行招商建置完善生活機能後，再進行B、C基地招商，全部開發後將成為南高雄具備休閒、運動、購物、餐飲、辦公於一體的新地標。
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