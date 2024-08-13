那一國家最適合生活？網瘋喊「這裡」　過來人卻不推：食物超難吃

▲原PO詢問，如果可以選擇的話「大家會想在哪個國家出生」？許多人紛紛點名北歐國家。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

每個國家的天氣、文化及生活習慣都不相同，因此許多台灣人喜愛出國旅遊，也會嚮往在其他國家生活。一名網友近日就好奇發文，詢問「如果可以選的話會想在哪個國家出生？」文章曝光後引起熱烈討論，其中最多人推薦的為北歐國家，不過也有內行人透露，其實北歐國家也有缺點，包括天氣寒冷、醫療昂貴、食物難吃等等。

原PO日前在PTT WomenTalk板以「大家會想在哪個國家出生？」為題發文，表示由於台灣近期天氣讓他相當煩躁，因此不禁好奇詢問其他人「如果可以選的話會想在哪個國家出生？」原PO也進一步分享，自己應該會選擇北歐地區，因為當地生活水平高且天氣涼爽，「感覺才是最適合生活、居住的地方」。

此文一出，引起熱烈討論，許多網友認同原PO想法，留言表示「北歐＋1」、「北歐不管哪個國家都很好，就跟長春藤名校你要挑那一所都行」、「北歐挑挪威也是很不錯」；另外也有人點名其他國家，「瑞士蠻好的」、「不論北歐還是瑞士空氣都比台灣好就是，而且瑞士身份各國工作都方便」、「我想選義大利，地中海型氣候」、「日本，不管大城市還是小鄉村都好」、「歐洲國家感覺不錯」。

不過針對北歐國家的居住環境，有內行人就提醒「北歐冷的時候很冷」、「北歐冬天日照短會憂鬱」、「我實際去北歐的同學說蠻不適應的，因為有時候日照太少，很不舒服，但北歐自然美景真的是台灣難以想見的美」、「瑞士和北歐食物超難吃，要確定欸」、「說北歐的有沒有在零下20度的地方生活超過一個月過？那些喜歡健保、喜歡便利商店的人千萬不要來歐美國家」。

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