恐怖電費單來了「家都裝一級變頻噴1萬7」　內行曝關鍵：吃你的錢

▲兩張電費加起來1萬7122元。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

夏天恐怖帳單來了！一名網友自曝最新電費要噴1萬7122元，但其實家裡都是裝一級變頻省電機種，且也是一般住家用電，只能苦中作樂直呼「我在電費單實現財富自由！」文章曝光後，有冷氣師傅點出2關鍵，「一級變頻不代表省電，要看你裝的頻數及使用方式，切記不要一直頻繁開關！」

一名網友在臉書《爆怨公社》貼出最新電費帳單，一張為1890元、另一張竟要1萬5232元，而原PO透露，家裡電器都是一級變頻機款，且是一般住家用電。

對於這貴桑桑的電費，原PO還說，家裡整棟有2個電表，「我在電費單實現財富自由....使用者付費，要享受就要付出，合情合理！」

底下網友熱議，「太誇張了...我才用1200元」、「3600元我老婆就在靠北，怪我用移動式冷氣」、「跟我家以前差不多，自從我把3樓的電改併到1樓，現在2張帳單加起來很少破萬元」、「我家24小時開電費還沒破千」、「我家才900元有找，四層樓有三個冷氣跟兩台冰箱」、「一個月沒關冷氣（設28度），電腦一天開16小時，電費1022元」。

也有苦主+1回應，「我家也是，沒營業，白天開客廳冷氣一台8小時，晚上開房間冷氣到早上，電費直接萬7」、「跟我家差不多欸！大家庭7大人4個小孩一個月省點吹冷氣也要1萬5左右」、「我也是15000多元」、「今年的電費真的是比之前的貴了2倍」、「之前住頂樓，光開一台冷氣就兩萬多了，冷氣還吹不冷」。

有內行人指出，「空調行路過，一級變頻不代表省電，要看你裝的頻數及使用方式，切記不要一直頻繁開關，只要壓縮機啟動就是吃電...吃你的錢！我家五台冷氣，電費沒有超過4000元，開著不要關最省電，除非你要出國，再來其他家電就要看狀況而定」。

針對換了電頻冷氣，結果電費還是貴的狀況，台電粉專《台電電力粉絲團》建議檢查3件事，包括「冷氣的噸數是否適宜」、「有無定期清潔保養」、「冷氣使用時間長短」。

首先冷氣噸數部分，粉專曝一個簡單的估算方法，「依照室內坪數*0.15，就是剛好的冷氣噸數」，以10坪的客廳為例，10X0.15=1.5，可以選購1.5噸的冷氣。值得注意的是，如果是複合型空間，比如房間西曬或是窗戶比較大面的空間，建議要再選擇大一點的噸數才行。

第二，冷氣要做好定期清潔保養，粉專說，每2至3周定期清潔冷氣濾網，可省電10%，即使變頻冷氣比較省電，也別忘記定期清潔保養的重要性。

第三，關於吹冷氣時間長短，粉專說明，變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。