台中房市迷因再現　鐵粉3年斥1.1億捧同一建商作品

▲中生代豪宅建商雙橡園開發再出現鐵粉加碼購入案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中人買房「看品牌」，是一大「迷因」。更有不少建商專寵鐵粉，令其他區的開發商瞠目結舌。實登揭露，中生代豪宅建商雙橡園開發，再出現鐵粉加碼購入實例，以總價6323萬元入手文心森林公園首排。

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實登揭露，位於南七期的惠文路上，屋齡5年的「雙橡園1617」社區，低樓層樹梢戶迎來新住戶，經查，該名來自台北的自然人同時擁有「雙橡園V1」社區，且2次都是轉手購入。

該名富豪，於2022年以總價5150萬元買進「雙橡園V1」中樓層、總坪數107.13坪物件。入手不到3年，再加碼購入「雙橡園1617」低樓層124.07坪物件、總價6323萬元，此次也讓前屋主帳面喜提763萬元。

▲同位富豪3年內共斥總價1.1億元專買同一建商所打造的社區。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲簡剴延表示：「台中豪宅建商的售後服務相當完善，包含聯聚、寶輝、龍寶、由鉅、寶璽建設等，都有大批鐵粉簇擁，而中生代豪宅建商雙橡園，更是憑藉一日六餐、專車接送的尊榮服務殺出重圍。」

對於台中不動產開發商，經營品牌而相對保值守價，簡剴延說：「台中買盤確實相對台灣其他區域有著品牌迷因，以車來說，不僅像是賓利等級的豪宅建商，像是雙Ｂ、賓士等級的中上級建商，或是TOYOTA的平價開發商，其實都有著品牌區分，主要仍是取決於工法、售服。」

▲台中買盤對於建商品牌相當堅持，成為奇觀。（圖／記者陳筱惠攝）



其中造成這股品牌風潮的原因，立智公關經理邱子蘅則認為：「過去台中921大地震，讓不少當時大型開發商推出市場，過去消費者對於台中房子信心不足，也擔心開發商爛尾，持續耕耘的建商只好從售後服務、公設規劃、建築品質下手。」

不僅建商開始贊助社區活動，每年還有運動會、大型同樂會等，不過邱子蘅觀察：「近年開始有北部聲譽優良的建商南下獵地，預售銷售上也創下佳績，價格更是節節高升，是否會因買盤變化而更改市況走向，值得觀察。」

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