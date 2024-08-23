三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

▲重陽重劃區內的「鼎藏豐碩」地段絕佳，各項生活機能及交通條件完備，優異的生活環境宛如大直翻版。（圖／翻攝自建案網站，下同）

房產中心／綜合報導

買房是許多人的人生大事，當然要精挑細選買到自己夢想中的好宅，近來重陽重劃區新案「鼎藏豐碩」吸引許多自住客目光，原因就在於本案環境媲美北市大直生活圈，距台北市僅一橋之隔，交通接軌北士科等科技廊帶和北市精華地區，往來機能相當便利；鄰近淡水河畔、重劃區內多座公園，享有都市難得的自然環境；另外重劃區發展已超過20年，生活機能成熟、學區優質；再加上背倚新北市大型開發案「銀河灣計畫」，將建置多項重大交通、經濟建設，更加完善豐富水岸城市，在在凸顯「鼎藏豐碩」的地段及未來價值。

集齊「水岸、綠帶、交通、機能、學區、重大建設」優勢於一身的「鼎藏豐碩」，位處三重核心集賢大道首排，既坐擁重劃區的整齊街廓，還擁有一應俱全的日常採買、消費等生活機能，包括從社區家門口過馬路，對面就有24小時家樂福旗艦店，隨時提供豐盛齊全的物資；基地在三重熱鬧的五華商圈及集賢商圈中心點，步行輕鬆可抵達，餐飲小吃、蔬果生鮮、五金百貨等生活需求通通滿足；往新莊方向則可至徐匯廣場，集結多家連鎖品牌、各式主題餐廳與遊樂設施，吃喝玩樂應有盡有。

▲家門口對面就是24小時營業的家樂福，讓「鼎藏豐碩」採買相當便利。

不只有豐富生活機能，「鼎藏豐碩」更有都市難尋、得天獨厚的水岸綠色生活，與淡水河為鄰，重劃區內有多座的淡水河濱公園，還比鄰三蘆區域內超過1萬4千坪的集賢公園，不論是平時散步放鬆舒心或假日遛孩逗狗共度親子時光，都能在綠意盎然的山光水色中重新找回活力生機，高綠覆及水岸的自然環境無價。

除了水岸公園的宜居樂活條件，「鼎藏豐碩」周邊明星學府環繞，也成為教育下一代的絕佳居所，包括有加州森林國際幼兒園、碧華國中小、五華國小、新北高中、徐匯中學等，為孩子們從小全方位培育學識菁英；且過橋約10分鐘車程就能到國立臺灣科學教育館、台北表演藝術中心等大型文教育樂設施，提升人文藝術涵養。

▲「鼎藏豐碩」學區完整，適合有孕育下一代計畫的家庭入主。



買房首重地段，而便捷的交通運輸網絡就是成就地段繁榮的一大關鍵，「鼎藏豐碩」就在三重燙金門牌集賢路的第一排，接通往北市各精華地段的重陽橋、國道一號、台北橋等；若經成蘆橋可進五股，再銜接台64、65快速道路，則一路暢通至板橋、中永和、新店等。大眾運輸則有環狀線-北環段，「鼎藏豐碩」距離Y22五華街站點僅約100公尺，往北兩站進北市、三站鄰北士科、四站到士林銜接淡水信義線、末站可至大直美麗華；往南到徐匯廣場，五站可達機場捷運A3站，預辦登機、進出國門省時省力。環狀線Y22站更是連接五泰輕軌起點的雙線捷運站，將串聯蘆洲銀河灣、五股洲子洋、新泰塭仔圳等各大重劃區，晉身雙北樞紐。

▲▼「鼎藏豐碩」過橋即進北市，緊鄰未來雙捷站Y22站也相當近。

三重、蘆洲人口密度高、地貌陳舊，新北市府為活化在地推動「翻轉三蘆，打造新北未來城」計畫，其中以遊憩、生態、親水環境為願景的蘆洲銀河灣，期望有效運用河川資源、導入新穎智能科技，實現帶動在地國際觀光與溪北地區發展的目標，預期成為北市房市外溢效應下的新特區；而「鼎藏豐碩」正鄰近銀河灣，現有計畫中將在基地步行範圍內設立公園及學校預定地，讓「鼎藏豐碩」前景增值空間再加大。

▲銀河灣計畫透視圖（圖／翻攝自新北市政府官網）

根據房產業者去年統計，捷運北環段共12站點房價，新北三重的Y22站年漲6.6～7.3%，表現相當亮眼，聰明的購屋族因此將目光聚焦在「鼎藏豐碩」上，入主即立刻享受水岸便利生活及未來豐盈大景。基地總面積約680坪，以九大結構工法打造地上15層、地下5層的單棟建築，並規劃25～36坪的2至3房，搭配多項頂規建材設備，無論是單身新貴、雙薪頂客、小家庭或高階置產族都能找到所需的理想寓所。

▲建築視覺以現代感打造的「鼎藏豐碩」，透過光影變化營造出日夜不同氛圍的感受。

了解更多「鼎藏豐碩」

基地地址：新北市三重區集賢路第一排

接待會館：新北市三重區集賢路178號旁

貴賓專線：（02）2857-7711