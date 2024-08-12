YTR實測開「100小時冷氣花費」時段數據變化曝光：快傳給爸媽

▲「1620夫妻生活」表示，使用變頻冷氣真的非常省電。（圖／翻攝1620夫妻生活）



記者鄒鎮宇／綜合報導

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單。在YT有22.5萬人訂閱的「1620夫妻生活」對變頻冷氣開啟時間長短做耗電測試，並將數據圖公開，讓許多網友看完直呼「超有用數據，太實用啦」。

「1620夫妻生活」表示，他們在主臥室安裝適合6至8坪的變頻冷氣，於6月27日至7月2日連開116小時，平均每小時耗電0.367度；又於6月24日至6月26日的晚間10點開到隔日早上8點，共計30小時平均耗電每小時0.41度。

另外，「1620夫妻生活」也在工作室安裝2至4坪的變頻冷氣，於6月27日至7月2日連開119小時，平均每小時耗電0.350度；又於6月26日的早上9點27分開至晚上的11時12分，共測試13小時，平均每小時耗電0.354度。

▲▼「1620夫妻生活」透過測驗證實，冷氣開長時間較為省電。（圖／翻攝1620夫妻生活）



「1620夫妻生活」指出，工作室冷氣於7月3日的早上9點開至中午12點，測試3小時候平均每小時耗電為0.68度，經過比對後就知道開長時間與短時間的花費差很多，因此離開室內3小時都不用關冷氣會較為省電費。

此外，以工作室數據為例，「1620夫妻生活」在7月3日早上9點開冷氣至晚上11點，共計14小時花費5.37度，平均每小時0.384度，但每小時的使用度數卻從最早的0.75度慢慢下降，直到晚上10時已達0.25度，可見開啟冷氣是最耗電的情況。

▲1620夫妻生活實測整天開冷氣的耗電數據變化。（圖／翻攝1620夫妻生活）



「1620夫妻生活」表示，夏天不開冷氣很難睡覺，但每次開冷氣都可能被顧慮電費的家人關心，因此決定做出測試，看看哪種情況才能省電費，沒想到每晚開10小時電費只要16.4元，等於每小時1.64元，「我覺得這筆飲料都還省，你現在喝一杯手搖飲可能60、70元，一杯飲料可以吹4個晚上」、「變頻冷氣是越開越省電～裝了智能電表就是要測給你看！趕快把這集影片傳給爸媽」。