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41年二輪影院年初喊賣2.2億未果　育樂公司自砍1億求買家

▲▼ 萬代福影城,台中,中區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲時隔半年台中老字號二輪電影院「萬代福」原初開價2.2億元，如今幾乎對半砍，大降1億元，拆算單坪價格僅12.3萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中老字號二輪電影院「萬代福」2022年以41年歷史畫下休止符，年初開價2.2億元求售，時隔約半年卻突大降約1億元，以1.28億元掛賣，換算單價僅1字頭，在地業者分析，中區沒落已久但近期復甦有感，但該物件入手門檻高加上未來整理費用，相當看買家。

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經過41個年頭的「萬代福影城」，位處台中中華路夜市旁，鄰近一中及台中火車站商圈，過去以播放二輪電影和首輪藝術電影為主，便宜的票價多年來吸引無數觀眾進場觀看，是在地人的成長回憶。

不過在2022年因疫情而歇業後隨即求售，據出售訊息指出，該棟出售範圍為B4~4樓，總建坪1036坪，包含共有「龍，金，銀，財，寶」5個影廳，經查，該物件所有權人為桂冠育樂股份有限公司。

▲▼ 萬代福 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「萬代福影城」，位處台中中華路夜市旁，鄰近一中及台中火車站商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

再時隔半年，原初開價2.2億元，換算單坪價格落在21萬元左右，如今幾乎對半砍，大降1億元，拆算單坪價格僅12.3萬元。21世紀不動產資深經理沈政興說：「萬代福影城本身為商業區土地，對照附近老屋行情一坪要2字頭、新屋單價4、5字頭，目前單坪價格算是符合市場行情。」

但沈政興也認為：「中區沒落已久，但近期復甦有感，重新合法申請成飯店、商場或是原本的電影業種都相當不錯，但該物件入手門檻高加上未來整理費用，相當看買家。」

不過據了解，萬代福影城其實是一棟住商混合的商業大樓，5樓以上為住家，近期該棟管委會分成兩派，住戶糾紛與火氣也波及萬代福影城求售之路。

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關鍵字：台中萬代福電影院求售住商混合半價

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