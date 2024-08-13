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罕見一幕！　左右兩家店面「都是全家」自家互打

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲有網友在臉書PO文表示，「全家和全家開在一起比較神奇」，引來網友直言是搶生意。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

台灣便利商店密度之高，通常一條馬路就有好幾家不同品牌營業。有網友在臉書粉專PO出照片，竟然出現2家緊鄰的全家便利商店，雖然「全家就是你家」，看起來卻超像自家人打對台，引來網友直言是搶生意，信義房屋專家表示，該區以大型店面為主已有群聚效應。

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有網友在臉書粉專《路上觀察學院》PO文表示，全家和小七開在一起不奇怪，全家和全家開在一起比較神奇。而照片中同一條路左右2間店面各開一間全家便利商店，相當罕見，引來網友嘖嘖稱奇，認為「自家人打自家人？」，還有人直言「總公司會自己去跟加盟主搶生意。」

據了解，該店為全家便利商店仁武大灣店，位於仁武區仁雄路上，因為右邊的舊店，營業面積不夠，因此移到隔壁店面經營，才會出現同一條馬路，出現緊鄰的左右兩店都同時掛出全家招牌的現象。在地仲介預估，左邊的全家新店月租金約為12~15萬元。

▲▼ 仁武,仁雄路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲仁雄路是仁武最重要的交通要道，行經的人、車流都相當多，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋仁武店業務陳俊安指出，仁武近年受惠產業移入，以及市中心房價外溢效應，近年人口持續正成長，仁雄路是仁武最重要的交通要道，行經的人、車流都相當多，沿線商家林立，各大品牌的便利商店密度也相當高，消費力足夠支撐同一條路出現多家便利商店，沿線店面也相當集市，已有群聚效應。

陳俊安表示，仁雄路多為地主早期自行興建大型鋼骨結構透天店面，地坪多放大至70~140坪，單坪租約約為900~1200元，長期收租的投報率佳，地主多當成收租金雞母，店面釋出量也不多。

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關鍵字：便利商店全家仁武信義房屋高雄

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