地獄房客搬走留下「滿地垃圾」　屋主一看：我的家毀了

▲一進屋就是滿地垃圾，沒喝完的飲料杯、還沒吃完的辣椒醬，床墊旁邊也放著碗盤湯匙。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名房東公開房客搬走後留下的滿地垃圾，稱此人就是「地獄房客」，從客廳到房間，地板上幾乎每個角落都是飲料杯、裝食物的盒子、成堆袋子、衣物等等，髒亂不堪，直呼「完了，我的家毀了！」

星洲網報導，房東在影音平台TikTok公布55秒影片，地上有沒吃完的辣椒醬、沒喝完的飲料杯，走進房間，床墊旁邊就是滿地雜物，還有碗盤、湯匙等。房東也說，「真不知道要如何著手收拾乾淨？」

畫面曝光後引發關注，影片觀看次數已衝破30萬次，超過2000人留言，許多網友一面倒抨擊退租房客的行為不負責任，也勸房東未來若是繼續出租房子，應該要定期檢查住家狀況，要更嚴謹一些。

還有網友留言表示，「我的工作就是收拾房屋，見過很多房客都是這樣，留下大量垃圾，真的是一看到就頭暈」。還有另名房東也說，「我的房客欠下水電費500令吉（約新台幣3890元），我跟他追討，他還用各種理由拖延，到最後也是沒給錢」。