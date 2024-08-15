北市蛋黃區租金28K　友喊貴「勸他買房」！網曝2原因：支持租房

▲朋友驚呼租金太貴了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣房價居高不下，買房對於一般上班族而言，不是一件容易的事情，不少人選擇租房，一名網友表示，在台北市蛋黃區租了一間房，租金28K，雖然租金很貴，但房東同意讓他養2隻貓，周邊生活機能也不錯，但朋友聽到金額都傻眼，勸他不如直接買房，貼文引發討論。

有網友在Dcard發文，「月租三萬真的不如買房嗎？」在台北蛋黃區租房，每月租金2萬8千元，雖然不便宜，但地點機能良好，距離公司非常近，房東還同意讓他養2隻貓，對目前的居住環境感到滿意。不過，朋友們卻認為租金太高了，勸他直接買房，「用新青安負擔也還好，就算買小套房也行，幹嘛把錢給房東賺」。

他坦言，住在台北蛋黃區習慣了，也不想搬離這裡，如果使用新青安貸款買房，順利貸款8成+40年貸款，「1300萬只能買台北機能不好的老房吧，更悲傷的是貸款真的能這麼順利嗎？我這樣真的不如買房嗎？」

貼文曝光，網友支持在蛋黃區租房，「房貸三萬的房子肯定比房租三萬爛很多，而且還要多一筆頭期款」、「看你的追求，若你薪水少，租房吧，1300萬在台北市能買啥」、「房貸3萬也買不到好房，如果只能買套房，或是什麼室內13-18坪那種兩房，覺得是可以不用硬買，真的太小了」、「如果是台北蛋黃區買不如租，其他縣市就買」、「蛋黃區不如用租的，我也是為了上班去租蛋黃區，因為真的很不想每天花兩個小時通勤，可以搭捷運上下班很方便，吃東西選擇也多，賺加班費的意願也高很多，反正15分鐘就到家了」。

不過也有網友持不同想法，「房東約到期不一定會跟你續約，我結婚後第一間租房不到一年，房仲就跟我說房東把房子賣了，新房東到期不續租要自用」、「房價每年+10%，而且在台灣不會跌，你就當做房貸是房租，過幾年要換房時再售出就好，還可以順便滾出好幾桶金」、「租金也不一定會一直不變，還有房租本身是無法回收的沉沒成本，包括搬家費用，家具耗損等等，兩年一台國產汽車就沒了」。