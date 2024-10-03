下雨就沒人用！　她點名「社區內1設施」不實用又花錢

▲什麼公設最不實用？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

什麼設施是比較不實用的呢？近日有網友發文表示，她家社區有個露天游泳池，每當下雨，就不會有人想要用，而且因為維護費高，所以還常常不開放，讓她覺得游泳池實在是不太實用的設施，大家覺得呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「你看過最廢的公設是什麼」為標題發文，提到最近有人說游泳池是最廢的公設，讓她非常認同。她透露自家社區就有個游泳池，且是露天的，但因為最近常下雨，所以根本沒人想用。

除了天氣因素，原PO也說，游泳池的維護費高，所以時常不開放，如果每天開、每天清，並且請救生員，費用真的不少。但是相對的，游泳池一旦不開放，又有種虧了管理費的感覺。

原PO接著也說，會議室也是她覺得沒什麼用的公設，反而是兒童遊樂室、健身房、圖書館和KTV比較常有住戶在使用，大家覺得最廢的公設是什麼？

▲露天游泳池不屬於公設。（示意圖／記者陳建宇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有設施的公設，我都覺得很廢」、「VIP公設真的先不要，還我一個單純的社區大樓」、「大多數情況來說，游泳池確實是最廢的公設，因為太難養跟維護」。但也有網友則表示，「我們社區泳池很棒耶，下班都會去游，超讚」、「我家社區十幾年來，包含泳池在內，沒有沒人使用的公設，人多到我常懷疑是不是只有我沒在用」。

值得一提的是，上揚國際建築團隊營業四處總經理施棟瀝過去曾指出，根據建築法規，所謂的公設就是「有頂蓋、供給住戶全體公共使用的空間」，舉例來說，1樓的門廳、健身房、媽媽教室這類「有頂蓋」的休閒設施區域，就屬於公設的範疇，不過若是戶外的泳池、中庭花園等設施，因為沒有「頂蓋」，因此不屬於公設。