房貸水位快滿了！公、民營銀行「撥款狀況」曝　合庫額度將用完

▲不少民眾都抱怨房貸愈來愈難貸，不是要等很久，就是利率被拉高到2.4~2.5%甚至更高。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「新青安」購屋與近期買房火熱，申請房貸量大、撥款額度大增，連動到各家銀行「房貸水位」的餘額變化，放行房貸排隊案件的撥款速度放緩。根據整理，公股行庫中，台灣、兆豐銀行正常收件，合作金庫即將額度告盡；民營銀行中，元大銀行等正常撥款；北富銀、中國信託等則是調升利率超過2.33％起。

根據統計，在「公股行庫」房貸水位如下：

● 台灣企銀：「非青安」案件利率調整到2.4％。

● 合作金庫：額度將要用完。

● 第一銀行：排隊等候撥款案件預計到11月。

● 台灣銀行、兆豐銀行：正常收件。

● 華南銀行、彰化銀行：房貸申請案件還在排隊中。

「民營銀行」房貸水位如下：

● 元大銀行、匯豐銀行、京城銀行：正常撥款。

● 凱基銀行：案件還在排隊撥款中。

● 聯邦銀行：除了排隊等候撥款，「首購族」利率為3％起。

● 台北富邦銀行、中國信託銀行、上海銀行、台中銀行、新光銀行：利率調升約從2.33％，有的是2.4％起、2.77％起。

● 部分銀行則是傳出放緩申請房貸案件速度，嚴選客戶，甚至到暫停收件。

根據《銀行法》第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之百分之三十。也就是說，由於現今房價高漲，單間申請房貸金額可能就比以前購買一間公寓總額還高出許多，加上企金業務量增的擠壓，因此加速可使用的放款量額度的變窄，也是大家所熱議的「房貸水位快滿了」的意思。

延伸閱讀

▸ 軍職尪因公過世…公公承諾撫卹全給母女卻反悔 她變罪人崩潰：做錯什麼

▸ 男子拿洋芋片餵河馬…工作人員稱「已經罵過牠了」 新竹動物園：無不當回應

▸ 媳婦「願借200萬」助公婆事業！ 尪聽完暴氣吼：不把婆家當一家人