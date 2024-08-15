不是洗碗機！爸嗆「沒裝1物」以後房子賣不掉　全場吵翻

▲原PO堅持不裝烘碗機。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會買洗碗機、烘衣機、掃地機器人，甚至被視為「婚姻三寶」。而一名人妻透露，爸爸是室內設計師，堅持要替原PO新家安裝烘碗機，還稱「從來沒有遇過有人不要裝烘碗機」，偏偏原PO小倆口就是不想裝，最後氣得爸爸嗆聲「沒裝烘碗機以後賣不掉！」引來大批網友直言，「洗碗機比較重要！」

一名女網友在Dcard表示，她與老公買了一間中古屋，由於爸爸是室內設計師，新家就交由他們團隊規劃，結果討論到廚房配置時，原PO小倆口只想裝收納櫃與層架就好，並不想裝烘碗機。

沒想到爸爸直呼，他接手的案子，「從來沒有遇過有人不要裝烘碗機」，甚至頻頻質疑小倆口有病，還斷言原PO只住幾年就會想賣房子。

而原PO爭辯回應，房子生活機能好，離火車站只有5分鐘距離，「我們存錢那麼久，沒打算再換房子，也沒有那個預算了。」眼看雙方僵局不下，爸爸又氣得直呼「你們沒裝烘碗機以後賣不掉啦，誰要買啊！」

面對爸爸的執念，原PO認真求問，「我還是堅持不想裝，倒是蠻好奇...烘碗機這個部分算是大家的必要需求嗎？」

文章曝光後，多數人反而認為洗碗機更重要，「不能用洗碗機的我會pass才是真的，烘碗機都拿來當儲物區，其實也很多餘」、「烘碗機都只有拿來擺餐具，沒有也沒差，洗碗機比較加分」、「現在做室內設計，除非客戶自己要求，不然誰在幫人裝烘碗機？都是裝洗碗機好吧，洗碗機可以兼烘碗，但烘碗機沒辦法洗碗啊」。

但也有過來人分享，「你爸是對的！烘碗機吊掛在廚房牆上，很方便也不佔空間，收納櫃層架太多，反而空著，不如放個烘碗機，（現在新式烘碗機很漂亮，除了烘乾多段式還有照明功能真的方便，而且不貴），我家也才3人碗盤一堆，將來你會需要的」、「做廚具的路過...不裝烘碗機的人，我會建議至少預留市售洗碗機的空間尺寸，因為將來賣房下一個屋主有沒有需要不好說」、「人少烘碗機，人多洗碗機，廚具空間要預留，妳爸老經驗了」。