35↑年老房「1房間」就爆5缺點他傻了！一票有感：硬傷很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾看了許多35年以上的老房，發現因為普遍增建得很滿，所以常常有一個缺點，就是「防火巷的品質很不好」，「這是否是35年以上老屋，普遍的硬傷？」對此，信義房屋專家表示，事實上還是要看區域，介意的話可以多看看找找，這個並不是一定會有的狀況。

有網友在PTT表示，他看了蠻多35年以上的老房子，常會遇到的一個缺點，就是「防火巷的品質很不好」。他指出，因為很多老屋都增建到很滿，所以防火巷環境衛生整潔不易維持，容易有味道或是蚊蟲孳生，「所以房子面對防火牆那一側的房間， 品質普遍沒有很好。沒有景觀、採光通風不夠、棟距太近、油煙味、蚊子多。」

對於這個問題，原PO直嘆，似乎沒什麼辦法解決，納悶這是否是35年以上老屋普遍的硬傷？貼文一出，就有人也認同道，「有錢誰不想住新房？大部分人都是地段、新舊房去取捨」、「隔壁煮飯，樓上樓下大家一起香」、「沒有比新房子便宜多少，還要花錢裝修、貸款成數也低，現金使用率太高。」

還有人直呼，老房子別的缺點更母湯，「沒有電梯才是硬傷」、「隔音也很差」、「想想漏水／霉味／廁所，通風應該小問題」、「還有電力問題，很多社區的變電器都老舊待換了，只要用功率大一點的家電，就可以明顯感受到電力不穩。」

不過，也有網友指出，「要選好的地段。像民生社區的防火巷就還是香香的」、「我就住民生社區後面，就新聞上看到的民生社區防火巷，只有兩個字，真香」、「一定找得到防火巷沒問題的老房子，只是輪不到你買。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，老一輩的人確實會將房子空間往外推，難免會有這些問題，但事實上還是要看區域，介意的話可以多看看找找，以台北市來說，有些區域的防火巷就弄得很乾淨，髒亂防火巷並非一定會有的狀況。