大茗岡山店「無限期停業」　店租4.5萬「月賣750杯打平」

▲知名手搖飲「大茗」進軍高雄大受歡迎，各家分店經常大排長龍。（圖／翻攝自Facebook／大茗本位製茶堂）

記者張雅雲／高雄報導

知名手搖飲「大茗」進軍高雄大受歡迎，各家分店經常大排長龍，沒想到有網友爆料，在岡山店打工時，竟被老闆要求「颱風天無薪上班」，炎上風波愈演愈烈，總公司宣布該店無限期停業。而該店月租金4.5萬元，若以招牌飲料60元換算，月賣750杯租金就打平。

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知名飲料店「大茗本位製茶堂」從台中起家，進軍高雄後，各分店常常大排長龍，高雄有網友在網路發文控訴岡山店，竟被老闆要求「颱風天無薪上班」，事後還因為薪資缺少的問題被辭退，資遣費也遭到剋扣，總公司緊急發公告宣布，立即終止和該加盟主的合約關係，高雄岡山店無限期停業。

▲同一加盟主在楠梓火車站前還有楠梓店，之前還在徵才籌備中。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於岡山壽天路，2023年8月開幕，根據租賃實登公布，地坪32坪、建坪43坪，為地上2樓，2023年8月以4.5萬元租出。若以該店招牌「酪梨奶蓋紅玉」單杯60元換算，月賣750杯租金就打平。

而該店也被網友起底，同一加盟主在楠梓火車站前還有楠梓店，之前還在徵才籌備中。根據租賃實登，2021年8月該店曾以5.9萬元月租金租出，當時為「繼光香香雞」，結束營業後，大茗掛出布條宣布籌備中，在地仲介預估，繼光與大茗租金應該相差無幾，不料整起炎上風波愈演愈烈，連尚未開店的楠梓店招牌布條都已拆下，仍澆不熄網友怒火。

▲整起炎上風波愈演愈烈，連尚未開店的楠梓店招牌布條都已拆下，仍澆不熄網友怒火。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高屏澎區協理林棋博表示，岡山店位於壽天路，屬於岡山市中心，沿線商家林立，餐廳、小吃店、手搖飲應有盡有，集市條件優越，可說是餐飲業不敗地段，加上租金不高，透天店面租金落在3.5~6萬元，店面空租率也低，相對容易經營。

店名 位置 坪數 訂約日期 租金 岡山店 壽天路 地坪 32 坪、建坪 43 坪 2023/8 4.5 萬 楠梓店 建楠路 地坪 14 坪、建坪 48.7 坪 2021/8 5.9 萬

▲大茗岡山店、楠梓店近年租金行情。資料來源：租賃實登。（ETtoday製表）

而楠梓店位於建楠路，屬於楠梓熱鬧的火車站前商圈，整條建楠路有各大連鎖品牌如麥當勞、肯德基、屈臣氏、康是美等各大知名品牌插旗，附近生活機能成熟，雖然該商圈以在地人為主，店面效益明顯，屋齡約50年，透天整棟租金約4~6萬元。

林棋博分析，近期楠梓受惠台積電效應，屋主看好未來發展價格高掛，對價格也比較堅持，開價也要3000~4000萬元，實際上交易量並不大。

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