大陸房市冰凍！建商促銷開大絕　送「90萬元飛機禮包」

▲南京一在售建案近日推出「買房送飛機」。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房市不景氣，南京一在售建案近日推出「買房送飛機」，引爆輿論關注。買房送的「20萬元（約新台幣90萬元）飛機禮包」，包含飛行員執照、100小時總飛行時長（每年10小時）、私人飛機5%產權。8月15日，該建案工作人員透露，如果不選擇飛機禮包，也可以直接抵扣20萬元房款。

據《上海證券報》報導，8月14日，招商蛇口南京一項目「買房送飛機」的消息洗板。這則消息出現在8月13日招商蛇口南京公司微信公眾號上，行銷海報顯示「買房送飛機，超凡火爆！」

根據招商蛇口南京公司微信公眾號資訊，買房送的「20萬元飛機禮包」，包含飛行員執照、100小時總飛行時長(每年10小時)、私人飛機5%產權。

上述「買房送飛機」的建案位於南京市玄武區北苑東路與大壯觀路交匯處，項目名為「招商局中心·臻境」，建商為南京玄盛房地產開發有限公司。

「『買房送飛機』於8月初開始，到本月底結束，屬於正常行銷活動」，8月15日，「招商局中心·臻境」建案工作人員表示，如果不選擇20萬元（人民幣，下同）飛機禮包，可以直接抵扣20萬元房款，大多數客戶會選擇直接抵扣房款。

近年來，地產公司行銷花樣頻出，如「西瓜換房」、「買房送豬肉」、「買房免費坐地鐵」等等。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，建案「花式行銷」體現的是建商行銷的焦慮。

「一方面行銷頻率明顯增大，說明建商蓄客壓力在加大；另一方面，行銷花樣越來越多，總體來看都是依賴一些既有資源做文章，如農產品、城市服務、文旅消費等，屬於通過捆綁資源做行銷的操作」，嚴躍進認為，房地產行銷行業對於此類行銷的內捲自然需要適當規範。